Najbolji hrvatski skijaš otkrio svoje snove: Odgovori će razveselit Modre navijače

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić započinje svoju 14. sezonu u Svjetskom kupu, a uoči novog početka dao je intervju za Večernji list, u kojem je iskreno progovorio o karijeri, planovima i svojoj velikoj ljubavi prema Dinamu.

Na pragu 205. starta u utrkama Svjetskog kupa, Zubčić se osvrnuo i na mogućnost nastupa na Zimskim olimpijskim igrama 2030. godine, ali i na činjenicu da mu u bogatoj karijeri nedostaje samo – olimpijska medalja.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zubčić je u tom razgovoru kazao kako bi volio nastupit za Hrvatsku na Zimskim OI 2030.

“Volio bih nastupiti na Olimpijskim igrama 2030., ali tada ću imati 37 godina i bit će teško. Ipak, ta medalja s Igara jedina mi nedostaje,” rekao je Zubčić.

Na pitanje sanja li o tome, Zubčić je odgovorio iskreno:

'Naravno da sanjarim. O svemu sanjarim pa tako da će Dinamo osvojiti Europsku ligu pa tako i da ću ja osvojiti olimpijsku medalju.'

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je muškarac kojeg je ustrijelio Leon Lučić: Zaštitar, tjelohranitelj nogometaša...