Olimpijski viceprvak otvorio dušu: Sustav me odbacio, a pomogli su mi obitelj, klub i Ivica Kostelić

David Šain, višestruki svjetski prvak i olimpijski doprvak iz Londona 2012. godine odveslao je najbrže vrijeme ikada na daljinskog regati u samcu s vremenom 29:32.93. Bilo je to na zagrebačkom Jarunu na državnoj provjeri. Nakon svih godina u kojima se tražio, bivao stavljan po strani nekadašnjih izbornika, uparivan u posade koje su nakon prvog slabijeg rezultata bile razdružene, ušao je u sezonu na najbolji način.

Ogromna količina rada, upornosti i vjere, dovela ga je do trenutka u kojem je postavio najbrže vrijeme za samac na daljinskoj regati s 37 na leđima. Nazvali smo Davida i s njim razgovarali o trenutačnom stanju, ali i prisjetili se prijašnjih uspjeha.

"Na Jarunu sam odveslao u skladu onoga što pokazujem na treninzima i nakon svih treninga i priprema, sama utrka je lagana i to je moj neki cilj i poruka za mlađe. Teško treniraj pa će utrka biti lagana. Mučiš se više nego što si navikao da bi u nastupu više uživao. Na taj način sam došao do državnog rekorda", odao je svoj recept hrvatski veslač.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Novi izbornik Dušan Jurše došao je na čelo reprezentacije u trenutku kada su pripreme veslača već počela, tako da ubrzano hvata priključak. Kakvi su Davidovi planovi za ovu sezonu?

"Plan je nastup na ergometru u Rijeci na prvenstvu države i na Croatia openu 14. travnja i nakon toga će izbornik dobiti dosta jasnu sliku u kojoj ću posadi nastupiti na Europskom prvenstvu zadnji vikend u petom mjesecu u Plovdivu. To je prvi veliki cilj ove sezone nakon domaćih provjera. Cilj je složiti ekipu za to europsko prvenstvo", kaže nam Šain.

U kojoj se posadi vidi, samcu ili četvercu?

"Otvoren sam za suradnju s izbornikom i svojim trenerom. Oni će će procijeniti što je najbolje za dobar rezultat. Spreman sam, ne bojim se ni samca, volio bih se okušati u samcu, a najveće uspjehe u karijeri sam imao u četvercu na pariće pa bi to bila dobra opcija, ekipa s četvercem ili možda u dvojicu. Vjerujem da će izbornik donijeti dobru odluku kako napasti prvenstvo Europe".

Olimpijske igre u Los Angelesu su za tri godine, David će imati 40, ali od tog sna ne odustaje.

"LA bi bio kruna karijere. To je cilj o kojem trenutno ne razmišljam puno, idem dan po dan, natjecanje po natjecanje. 37 mi je godina, prošao sam svašta, uspone i padove, ali sam i dalje motiviran. Što sam stariji neke su stvari sjele. Još bolje radim i nadam se novim uspjesima", najavljuje Šain.

S 37 godina postavio je rekord Hrvatske na daljinskoj regati u samcu. Koja je tajna takve dugovječnosti?

"Jednostavno je. Imam jako veliku motivaciju dokazati samome sebi neke stvari, ali često i disciplina pobjeđuje motivaciju. Nekad je teško, pogotovo nakon neuspjeha, ali i nakon uspjeha imao samo upitnike što i kako dalje, ali svaki dan sam bio ujutro na treningu. Radio sam na sebi sa svojim trenerima i timom u tišini i nadam se da će se to pokazati. Ove sezone je dobro počelo".

Dan po dan do Los Angelesa

Vratimo se na London, prije 13 godina David Šain je s Damirom Martinom i braćom Sinković osvojio srebro na Olimpijskim igrama.

"London je najveći uspjeh, po tome me se pamti, san svakog sportaša je osvojiti olimpijsku medalju, ali tada smo to doživjeli kao neuspjeh. Mi smo prethodno najčešće pobijeđivali njemačku posadu koja nas je pobijedila u Londonu pa nam je to bio mali šok, ali upravo tu leži jedan od mojih motiva. Sve ove godine nisam izgubio vjeru da mogu napraviti više, tu jednu stepenicu više", priča Šain.

Prilika će biti za tri godine u Los Angelesu

"Ne mogu reći da će sigurno biti prilike, nadam se da hoće. Dajem sve od sebe i vjerujem u misao da ako napravim sve što je u mojoj mogućnosti imam šanse nešto napraviti, ali ne znači da hoću. Ako napraviš sve u svojoj mogućnosti, onda imaš šanse i možeš napraviti, ali nema jamca da ćeš napraviti rezultat. Odlučio sam se skroz fokusirati na to", odlučno kaže osječki veslač.

Uz sportsku karijeru, David i studira.

"Studiram na Kineziološkom fakultetu u Osijeku. Teško je ići na predavanja i biti u korak sa svime. Bolonjski sustav nije idealan za vrhunske sportaše. Moraš biti na predavanjima i jako je teško trenirati. Ja imam 12 treninga tjedno. To su treninzi svaki dan ujutro i poslijepodne osim pauze četvrtak i nedjelju poslijepodne. Uz trening ostaje vrijeme za odmor i nadoknadu potrošenih kalorija, fokusiranje na idući trening, imam i kćer pa sam si sa studiranjem uzeo prevelik zalogaj. Tri godine fakulteta sam završio u Zagrebu, sad pokušavam još dvije u Osijeku. Nije jednostavno."

'Ivica Kostelić mi puno pomaže'

Otkrio nam je i tko mu najviše pomaže u karijeri.

"Puno mi pomaže dobar rad i suradnja s veslačkim klubom Iktus u Osijeku. Nismo u Zagrebu pa nemamo adekvatne uvjete za ostvarivanje vrhunskih rezultata, ali to ovdje dobro premošćujemo i u suradnji sa svojim trenerom Krešimirom Ižakovićem se dobro pripremam za sve do sad i sve od sada.

Dosta mi je velika podrška, pogotovo psihološka, Ivica Kostelić, s njim se često čujem i volim njega istaknuti i zahvaliti mu na dobroj potpori u vezi svega što je prošao kao sportaš. Razgovor s njim mi puno pomaže i fokusira me da dam svoj maksimum", otkrio nam je David pa rekao od kad traje taj kontak s Ivicom. "Ivicu poznajem od 2010. kad smo se upoznali na jednoj svečanosti hrvatskih sportaša. Preko društvenih mreža smo bili u kontaktu, a ovog ljeta smo se vidjeli na Mljetu. Posjetio sam njega i njegovu obitelj u njihovom kampu na Mljetu gdje su još kao djeca trenirali. Taj susret i razgovor s njima i kasnija druženja su dobar utjecaj na mene i dosta me motivira i pozitivno utječe na mene", kaže David.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Okrenuli su mi leđa'

Za kraj je otvorio dušu o teškim trenucima u karijeri.

"Moram reći da se dosta borim s uvjetima rada. Bio sam za vrijeme četverca od 2011. do 2017. u programu MORH-a s drugim Olimpijcima, ali kako se četverac raspao, Sinkovići su otišli u dvojac, Martin u samac, ja nisam imao partnera niti ekipu za odlazak na OI u RIo i s prvim danom 2017. sam nepravedno srezan s popisa MORH-a i ostao sam bez meni značajnih prihoda. Nije to do MORH-a. Ne mogu reći je li do veslačkog saveza ili Olimpijskog odbora ili nekog trećeg, ali institucije koje se bave potporom sportaša su zakazale. Njihov stav je "Ne ideš na olimpijske, tko te šljivi".

"Prošlo je toliko godina od tad, a ja sam još tu, rušim rekorde i namećem se izborniku i ako bude sve kako treba, bit ću neizostavan dio hrvatske veslačke reprezentacije u idućoj godini i nadam se do LA-a. Nakon te 2016. sam bio prepušten sam sebi te podršci obitelji, ali i mog kluba Iktus u Osijeku. Bez njihove potpore ne bi bilo moguće ništa. Tu su i ljudi koji cijene moj rad i rezultate i koliko ulažem u sebe, takvi ljudi su mi pomogli, a ljudi koji su trebali stajati iza mene bez obzira što sam propustio Olimpijske igre su mi okrenuli leđa ,a imao sam srebro s OI i dvije zlatne medalje sa SP. Ne želim koristiti grube izraze i jadati se, ali bilo je to ružno. Ne mogu konkretno uprijeti prst u savez ili HOO, ali definitivno su zakazali oni koji su zaduženi i odgovorni za podršku sportašima", završio je David Šain koji se nada da će njegove riječi doprijeti do odgovornih ljudi kako bi sportaši koji su toliko zadužili Hrvatsku, dobili pristojnu podršku.

