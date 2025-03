Kostelićev suputnik opisao dramatične trenutke borbe s morem: 'Bili smo bespomoćni'

Bivši skijaš i jedan od najvećih hrvatskih sportaša, Ivica Kostelić, prije nekoliko dana spašen je iz mora kod ušća Bojane, blizu Ulcinja. On i njegov francuski suputnik, Bertrand Delapierre, proveli su sate u vodi prije nego ih je pronašla i spasila crnogorska vojska.

Delapierre je na društvenim mrežama opisao posljednji dan njihova putovanja. Nakon mirnog kajakaškog puta rijekom Bojanom, pri ulasku u Jadran zatekli su ih veliki valovi. Kostelićev se kajak prevrnuo i potonuo, a pokušaj povratka na obalu onemogućile su jake struje. Shvativši da su bespomoćni, pozvali su pomoć. Avantura nije završila kako su planirali, no Delapierre ističe kako je to još jedna lekcija o snazi prirode. Njegovu objavu prenosimo u cjelosti.

"Tada dolazi posljednji dan: Kajak!!

Nakon ugodno prospavane noći na obali Skadarskog jezera, vrijeme je za našu posljednju misiju – stići do Jadranskog mora. Kao i svaki dan dosad, vrijeme je savršeno – sunčano i bez vjetra, što je dobro jer bi vjetar u lice bio užasan. Počinjemo prelaskom Skadarskog jezera kako bismo došli do rijeke Bojane i Jadranskog mora. Prvi dio puta je lagan i dobar za mene da uvježbam svoje kajakaške vještine, budući da nisam baš iskusan. Ivica mi daje dobre savjete i sve ide glatko. Čim smo stigli do rijeke, struja nas je ponijela i krenuli smo prema obali. Kajakarenje rijekom bilo je mirno i ugodno, sjajan način putovanja! Oko podneva stajemo na ručak prije nego što započnemo posljednju dionicu rijeke – 25 km, a zatim plaža! Već se vidim kako plivam u moru, slaveći naše putovanje. Vrijeme je i dalje savršeno, sunčano i bez vjetra, što nam omogućuje brz napredak. Prema planu, trebali bismo stići do obale između 17 i 18 sati. Oko 17 sati stižemo do posljednjeg kanala prije obale i vidimo mjesto gdje se Bojana ulijeva u more. Nakon posljednje pauze i razgovora s lokalnom policijom, 200 metara prije plaže, polako ulazimo u kanal. Odlučili smo stići do plaže kroz more, kako smo i planirali… No, čim smo ušli u Jadran, naišli smo na velike valove, vjerojatno posljedicu nevremena na zapadu. Ivici se kajak prevrnuo, pa sam se okrenuo da mu pomognem. Nažalost, unatoč velikom trudu, nismo uspjeli isprazniti njegov kajak pun vode, i on je potonuo. Odlučili smo ga napustiti i zajedno se vratiti do obale – ja u svom kajaku, a Ivica vezan za njega. Puno smo se borili, ali brzo smo shvatili da to neće biti moguće. Jake morske struje gurale su nas dalje od obale. Tada sam odlučio pozvati spasioce – bilo je oko 18 sati. Ostatak priče već sam opisao u prethodnoj objavi. Još jednom, veliko hvala svima koji su nas podržali! Naša avantura nije završila kako smo očekivali, ali to je dio igre – još jedna velika lekcija o poniznosti pred snagom prirode."

