Vrhunska gimnastika u Osijeku s novitetima kakva se viđaju samo na europskim i svjetskim prvenstvima

DOBRO World Cup u Osijeku ponudit će gledateljima tjedan vrhunske gimnastike s novitetima kakva se viđaju samo na europskim i svjetskim prvenstvima kao i do sada neviđeni popratni program, najavili su organizatori u srijedu, tri tjedna prije početka 16. izdanja ovog gimnastičkog spektakla koji je i prije održavanja srušio sve rekorde, na konferenciji za novinare održanoj u osječkom Sokol centru.

Na konferenciji su sudjelovali posebni savjetnik ministra turizma i sporta Marko Žaja, direktor Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe Hrvatskog olimpijskog odbora Neven Šavora, voditelj proizvoda za outdoor, cikloturizam i sportski turizam Hrvatske turističke zajednice Dubravko Šimenc, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije Tatjana Turalija, predsjednik Zajednice osječkog sporta Alen Nađsombat, član Uprave Žito Grupe Josip Bičvić, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik te tehnički direktor DOBRO World Cupa Osijek Andrej Barušić.

"U završnim smo pripremama za 16. izdanje DOBRO World Cupa. Čeka nas veliki tjedan gimnastike u Osijeku vrhunac kojega će biti finalni dani 12. i 13. travnja koji će biti pravi sportski spektakl. Svake godine donosimo neke inovacije, a ove će to biti natjecanje na gimnastičkom podiju kakav bude samo na Svjetskim i Europskim prvenstvima. Podizanje sprava na podij donijet će još veću vidljivost i bolju produkciju za cijelo natjecanje. Uvodimo „Athletes' Lounge“ gdje će se sportaši moći družiti i još bolje upoznati, zatim veliki „Kid's Corner“ gdje će klinci moći napraviti svoje prve gimnastičke korake, pripremamo Parkour natjecanje kako bi ljubitelji sporta mogli upoznati i najnoviju granu gimnastike koja je sve popularnija u svijetu, a uz naše najbolje sportaše ove grane, Parkour će moći isprobati i svi koji to žele. Vjerujem da će i ove godine, kao i svake do sada, publika iz Osijeka, Slavonije, ali i cijele Hrvatske doći, napuniti tribine i stvoriti vrhunsku atmosferu. Sve ono što su Osijek i ovaj turnir stvorili kroz ove godine održavanja Svjetskog kupa, sve inovacije koje su uveli, ali i atmosferu kakvu nema gotovo niti jedno natjecanje, pridonijelo je da je hrvatska gimnastika prepoznata u svijetu, ali i da Hrvatski gimnastički savez dobije povjerenje organizacije Europskog prvenstva u Zagrebu sljedeće godine. Sve najbolje iz Osijeka svakako ćemo iskoristiti i u organizaciji tog natjecanja, a i veliki dio tima ljudi iz Osijeka sudjelovat će i na EP-u u Zagrebu", u uvodu je rekao Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.

"Slobodno se možemo pohvaliti da imamo rekordan broj delegacija koje dolaze u Hrvatsku, preko 160 sportaša i više od 300 stručnog osoblja iz čak 36 zemalja svijeta. Primjerice njemački Cottbus ili turska Antalya imaju 50 posto manje prijavljenih od nas. To je sve rezultat dugogodišnje tradicije i uvođenja inovacija na našem Svjetskom kupu, a ove godine između ostaloga treba izdvojiti dvostruki nagradni fond za gimnastičare kao i nagradni fond za trenere što je presedan u svijetu gimnastike. Uz to, od ovog olimpijskog ciklusa postali smo kvalifikacijski za Olimpijske igre u Los Angeles i za svjetska prvenstva, a pripremili smo i niz zanimljivih popratnih evenata unutar i u krugu Arene Gradski vrt koje će, siguran sam, oduševiti sve koji dođu na DOBRO World Cupa. Pripremili smo događanja za sve generacije. Hrvatska reprezentacija nastupit će u svom najjačem sastavu, no čeka ih velika borba s obzirom da nam dolaze neki od najvećih svjetskih gimnastičara, Kinezi, Britanci, Amerikanci koji inače nemaju običaj nastupati na Svjetskim kupovima, a dolazi nam i čak 7 olimpijskih medaljaša iz Pariza. Definitivno 12. i 13. travnja u dane finala očekujemo u Osijeku veliki gimnastički spektakl", najavio je Andrej Barušić, tehnički direktor DOBRO World Cupa Osijek.

"Ovaj Svjetski kup je nešto reprezentativno iz svakog aspekta i tradicija na ponos svima nama. Posebno smo ponosni što je ovo natjecanje raslo iz godine u godinu i što je došlo do statusa kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre. Bitno nam je da se i naši mladi sportaši razvijaju ispred domaće publike, a koliko je našim sportašima lijepo nastupati u Osijeku govori podatak da su u prethodnih 15 izdanja osvojili čak 47 medalja. Sigurni smo da će se ta brojka popraviti ove godine. Sportski aspekt Svjetskog kupa u Osijeku je vrlo važan, ali nama kao Ministarstvu turizma i sporta važan je i doprinos u pogledu razvoja turizma u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, a rekao bih čak i gospodarstva, jer Hrvatska se na impresivan način predstavlja kroz ovaj turnir. Pune se hotelski i ugostiteljski kapaciteti i kroz ovaj turnir ova regija svaki put posebno diše. Ono što sigurno mogu obećati je da će i Ministarstvo turizma i sporta, ali i Vlada RH nastaviti podupirati ovaj projekt na ponos svima nama, a siguran sam da će u budućnosti podrška biti još i veća", obećao je Marko Žaja, posebni savjetnik ministra turizma i sporta Tončija Glavine.

"Gimnastika je jedan od najuspješnijih sportova u našoj zemlji, a ovih 15 dosadašnjih Svjetskih kupova u Osijeku svakako je prdoinijelo tome da gimnastika bude u tom vrhu. Prije svega zato što je ovaj turnir prilika i za afirmaciju novih, mladih sportaša, a taj turnir je obilježio početak karijera i Seligmana, Možnika i ostalih vrhunskih sportaša iz te velike generacije što čini i dalje. Jako je bitno da je ovaj turnir kvalifikacijski za OI i siguran sam da ćemo u LA-u biti s više gimnastičara nego na prethodnim Igrama. A mislim da bi mogla pasti i medalja. Vratit će nam se to za ono što nas sreća nije pomazila u Parizu gdje smo mogli osvojiti čak dvije medalje. Hrvatski olimpijski odbor svakako će, kao i do sada biti maksimalna potpora na tom olimpijskom putu hrvatske gimnastike", rekao je Neven Šavora, direktor Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe HOO-a.

"Slavonija je jedna od najljepših i najgostoljubivijih regija u Hrvatskoj i ne čudi me što sportaši iz toliko zemalja žele doći u Osijek. I meni je uvijek lijepo biti ovdje. Uz ovaj turnir sam od njegovih prvih dana i ponosan sam što danas možemo reći da je World Cup u Osijeku postao kvalifikacijski za OI, što je jako bitno za hrvatsku gimnastiku. Bitno je i što će nam dolazak najvećih svjetskih zvijezda ovog sporta povećati i broj dolazaka njihovih navijača i novinara iz svijeta, a atraktivna lokacija poput Osijeka omogućava da u kombinaciji sportskog događaja i autentične gastro ponude i svih outdoor aktivnosti koje se nalaze u ovoj regiji, pozicionira Hrvatsku na karti regije i svijeta kao poželjnu destinaciju za posjet u svih 12 mjeseci", kazao je Dubravko Šimenc, voditelj proizvoda za outdoor, cikloturizam i sportski turizam Hrvatske turističke zajednice.

"DOBRO World Cup postao je brend Osijeka i Osječko-baranjske županije. Županije koja svake godine ulaže sve veće napore u razvoj i dostupnost sporta i unapređenje zdravog života. Po glavi stanovnika jedna smo od vodećih županija po izdvajanju proračuna za sport stoga onda ne čudi da smo partner i podrška i ovom velikom projektu. Mi u svakoj svojoj organizaciji raznih konferencija ističemo DOBRO World Cup kao primjer dobre prakse organiziranja sportskih evenata i povezivanja sporta i turizma, pozivamo ih da otkriju svima kako su došli do takvog uspjeha. No, mislim da će svima najbolji način da vide kako se radi vrhunski posao biti da dođu u Gradski vrt 12. i 13. travnja i usput uživaju u sjajnom natjecanju", nastavila je Tatjana Turalija, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije.

„Osijek živi sport i sport živi u Osijeku. Trudimo se osigurati što bolje uvjete za sport u našem gradu, a dokaz tome je da smo u posljednje četiri godine za gotovo 30 posto povećali budžet za sport. Gimnastika je nešto što u Osijeku stvarno živi i to između ostalog zahvaljujući vrhunskom ustroju Gimnastičkog kluba Osijek-Žito, vrhunskim uvjetima, partnerstvu s top tvrtkom, što je pobjednička situacija iz svakog pogleda. U prilog svemu ovome ide i da sportaš Osijeka, u olimpijskoj godini dolazi upravo iz gimnastike, Aurel Benović, da je Vladimir Mađarević najbolji trener, da je Uzor-trofej "Matija Ljubek" otišao u ruke Tomislavu Markoviću, također našem velikom gimnastičaru… Osijek i gimnastika su neraskidivo povezani, a DOBRO World Cup već je odavno prerastao regionalne okvire, postao je vrhunsko svjetsko natjecanje i stavio Osijek ne samo na bitnu sportsku kartu, nego i medijsku i turističku. Danas je ovo 16-godišnji "tinejdžer", mogu samo zamisliti kakve nas tek godine ovog natjecanja čekaju. Nadam se da ćemo ostariti zajedno“, poželio je Alen Nađsombat, predsjednik Zajednice osječkog sporta.

Kvalifikacije DOBRO World Cupa u Osijeku na rasporedu su 10. i 11. travnja, a velika finala uz izravan prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji u subotu i nedjelju, 12. i 13. travnja.

