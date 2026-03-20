LEGENDA

Naš legendarni karatist dva puta je pobijedio Chucka Norrisa: 'To ne smatram ni borbama...'

Naš legendarni karatist dva puta je pobijedio Chucka Norrisa: 'To ne smatram ni borbama...'
Foto: Brandon Voight/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Enver Idrizi je hrvatska legenda i osvajač prve medalje u karateu za Lijepu Našu

20.3.2026.
15:56
M.G.
Brandon Voight/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Legendarni američki glumac Chuck Norris, ikona akcijskih i borilačkih filmova, umro je u četvrtak u 87. godini, objavila je njegova obitelj u petak. Chuck Norris, nekadašnji svjetski prvak u karateu i zvijezda serije "Walker, teksaški rendžer", umro je deset dana nakon svog 86. rođendana. 

Kroz svoje filmove i serije Norris je popularizirao karate, a tijekom karijere borio se s Enverom Idrizijem (59), Albancem iz Mkedonije koji je živio u Hrvatskoj i osvojio prvu medalju u karateu za Lijepu Našu. Idrizi je u intervjuu za Jutarnji list 2023. godine govorio o svojim mečevima s Norisom, kojega je pobijedio dva puta.

"On je glumac koji je slavu stekao jer je bio bijelac u tom sportu. Ma kakav Chuck Norris, jedan je Bruce Lee. Chucka Norrisa sam dvaput pobijedio na turnirima. Iza Brucea Leeja je Van Damme", rekao je Idrizi pa objasnio:

"Išao sam na turnire gdje su, između ostalih, nastupali i glumci poput njega. To su bili revijalni mečevi budući da se radilo o ljudima koji nisu bili pravi borci, tako da to ne možemo ni smatrati službenim borbama."

Naš legendarni karatist dva puta je pobijedio Chucka Norrisa: 'To ne smatram ni borbama...'
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uz te dvije pobjede protiv Norrisa, Idrizi je osvajao europska i svjetska zlata, a okušao se i pred kamerama. Naime, glumio je u filmu 'Ne zaboravi me' redatelja Jakova Sedlara. Pratio ga je glas šarmera i miljenika ženske populacije, a nakon što se 2000. umirovio ostvario je uspješnu ugostiteljsku karijeru u Njemačkoj, Albaniji i na Kosovu. 

Chuck NorrisEnver IdriziKarateSmrtBorba
