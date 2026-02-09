FREEMAIL
NOVA MOMČAD /

Cadillac šokirao svijet: F1 bolid otkriven usred Super Bowla!

Foto: Federico Basile/ipa Sport/ipa-agency.net/ipa/profimedia

9.2.2026.
13:45
Sportski.net
Federico Basile/ipa Sport/ipa-agency.net/ipa/profimedia
Novi tim Formule 1 Cadillac predstavio je dizajn svog bolida tijekom NFL Super Bowla, najvažnije utakmice u američkom nogometu.

Cadillac je dizajn predstavio u udarnoj reklami tijekom Super Bowla, utakmice u kojoj su Seattle Seahawksi pobijedili New England Patriotse 29-13. Bolid je prikazan u crno-bijeloj tehnici, a replika bolida istovremeno je predstavljena na Times Squareu u New Yorku.

Cadillac je postao 11. momčad u prvenstvu i prva koja se prijavila na natjecanje od Haasa 2016. godine, a uz podršku General Motorsa, Cadillac će koristiti Ferrarijeve motore.

"Dvobojni dizajn predstavlja "asimetriju kao namjernu filozofiju dizajna - ravnotežu yin-yanga izraženu kroz oštru crno-bijelu boju, gdje se hrabrost, odlučnost i performanse susreću s težnjom, optimizmom i ambicijom.To je više od same sheme boja, to je tko smo i što donosimo u Formulu 1. Svaki detalj je svrhovit, odvažan, moderan i nepogrešivo američki, a istovremeno poštuje baštinu i preciznost koji definiraju sport“, rekao je izvršni direktor tima Dan Tovris.

Iskusni vozači Valtteri Bottas i Sergio Perez vozit će za Cadillac, a tijekom predsezonskih testiranja u Barceloni, Cadillac je odvozio 164 kruga na Circuit de Catalunya.

Testiranja u Bahreinu održat će se od 11. do 13. veljače i od 18. do 20. veljače.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. ožujka Velikom nagradom Australije u Melbourneu.

