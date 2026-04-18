Bulega nakon kišne drame i velike borbe nastavio savršen niz

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) pobijedio je u prvoj utrci Svjetskog Superbike prvenstva na legendarnoj stazi TT Circuit Assen u Nizozemskoj. Utrku je obilježila kiša koja je pala usred 'jurnjave' na stazi i unijela veliku dramu, no Talijan je uspio nadmudriti timskog kolegu Ikera Lecuonu i stigao do još jedna pobjede u nizu.

Ducatijev bijeg i Petruccijev peh

Utrka je počela sjajnim startom Ikera Lecuone koji je s druge pozicije pretekao Bulegu, vlasnika pole pozicije. Dvojac Ducatija, zajedno sa Samom Lowesom (ELF Marc VDS Racing Team), brzo se odvojio od ostatka poretka, stvarajući osjetnu prednost. Dok su vodeći gradili razmak, jedan od favorita iz sjene, Danilo Petrucci, prerano je startao i zaradio dvostruku kaznu dugog kruga. Prilikom odrađivanja prve kazne, Petrucci je napravio veliku pogrešku, izletio u šljunak pri velikoj brzini i završio u zaštitnoj ogradi, čime je njegova utrka bila uništena.

Kiša promijenila sve

Bulega je vratio vodstvo već u drugom krugu i počeo graditi naizgled nedostižnu prednost, postavivši pritom i novi rekord staze. Činilo se kako sigurno plovi prema novoj pobjedi, no tada su se nad Assenom nadvili tamni oblaci. Kiša koja je počela padati u trećem i četvrtom sektoru staze potpuno je promijenila dinamiku. Lecuona je u samo jednom krugu nadoknadio više od sekunde zaostatka te iskoristio nesigurnost svog timskog kolege u novim uvjetima i preuzeo vodstvo. Njima se opasno približio i Sam Lowes, koji je također osjetio svoju priliku za napad na sam vrh.

Bulegin odgovor

Kako je kiša prestala, aktualni prvak se pribrao i krenuo u siloviti protunapad. U napetoj borbi, u 19. krugu, uspio je vratiti prvu poziciju odlučnim manevrom u četvrtom zavoju. Nakon što je ponovno preuzeo vodstvo, nije se osvrtao i ciljem je prošao s 1,6 sekundi prednosti ispred Lecuone i osigurao četvrtu dvostruku pobjedu zaredom za tvorničku momčad Ducatija. Britanac Sam Lowes utrku je završio na trećem mjestu, a to mu je bio prvi podij ove sezone.

Iza vodeće trojke plasirao se Alvaro Bautista, dok je Alex Lowes bio peti. Najbolji od vozača Yamahe bio je Andrea Locatelli na šestom mjestu. Posebnost ove utrke bilo je to što je, unatoč zahtjevnim uvjetima i kiši, svih 22 vozača koji su startali uspjelo završiti utrku, što je prava rijetkost. Bulega je ovom pobjedom dodatno povećao svoju prednost u ukupnom poretku prvenstva.

Superbike gledajte na Voyo.