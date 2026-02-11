Brončani heroj ima svoju pjesmu koja je pravi hit u svlačionici: Ovo morate čuti

"Hoću da budem ja kao Ante Pipla, da branim i da driblam ja kao Ante Pipla", stihovi su to koji su se orili svlačionicom brončanih futsalskih reprezentativaca. Je li vrataru Anti Piplici prisjela ova pjesma te tko je autor donosimo u priči Kristine Livaje.

"Bilo jednom davno u Drvaru malom, rođen jedan dečko čiji zna se slalom."

Za ove stihove možda niste čuli, ali za njega sigurno jeste. Naš brončani futsalski vratar Ante Piplica briljirao je na Europskom prvenstvu, ali pjesma o njemu nastala je prije više od godinu dana. U svlačionici je postala pravi hit, toliki da je Piplica, kaže nam, više ne može slušati.

"Kad je god netko pusti nastojim je vrlo brzo maknuti, ne volim se stvarno u ničem isticati, stavljati u prvi plan. I moram to reći i ove medijske obaveze više radim da promoviram sport. DJ Čizmić kolega moj je stvarno tijekom cijelog prvenstva izvlačio hitove iz naftalina i eto nekim spletom okolnosti je izvukao i ovu pjesmu."

"Slušali smo, slušali smo, svaki dan i evo do ovdje mi je, ne želim je više slušati, frende s faksa Brdariću satro si me u papar s tim."

"Nije mi se ispričao, još čekam ispriku, znam da je bio ljut nakon Španjolske i kaže da sam ga satro u papar, a onda mi je poslije snimio video kako ju pjeva, malo me slagao, ali dobro emocije su to sigurno."

Za tekst pjesme zaslužan je Antin prijatelj Ivan Brdarić, analitičar u Nogometnom klubu Kustošija. Glazbu je odradila umjetna inteligencija, a domišljate stihove pisao je kada je inspiracija obično najveća - za vrijeme učenja.

"Išao sam kod prijatelja učiti i znate kad idete učiti najbolje ideje vam padaju na pamet i pošto si mi uvijek šaljemo neke videe, editamo, uređujemo, idem ga ja iznenaditi, mislim da je zaslužio jednu pjesmu."

"Moj djed, pokojni djed je bio pisac pjesama, imam neki gen urođeni. Uz to što se bavim videoanalitikom u nogometu spojio sam taj neki talent i hobi i prijateljsku zezanciju i 'ajmo reći da je nastao hit."

"Leđa su mu Jankomir, a bojler mu je noga."

"Najdraži. Taj mi je najistinitiji i najdraži dio pjesme. Ja volim reći kad vidimo nekog atletu sportaša, nabijen sav, onda kažeš ima noge k'o bojler. A za Jankomir je bila isto fora koju sam morao prekopirati od drugog kolege kao ono da netko ima leđa velika kao rotor na Jankomiru."

Ante zamjerate li mu neki stih?

"Ne zamjeram, zašto bih, ali zamjeram što je objavio pjesmu."

"Znate morate zbog rime nekad slagati, nećemo se lagati. Morao sam malo dodati neke stvari, posoliti, povegetiti."

A Ante Piplica pak želi biti poput Matije Capara čiji je dres istaknuo na dodjeli medalja. Tragično preminuli igrač futsala postavio je temelje i Antinoj generaciji.

"Iznimno mi je drago da smo tu iza crkve Sv Josipa na igralištu da barem likom možemo se evo još jednom njega prisjetiti. Ja se nadam da će to biti jedna tradicija nositi njegov dres na dodjelu."

Za još ovakvih pjesama i vrijednih ljudi kojima se one mogu posvetiti.

