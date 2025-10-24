Bravo, Nika! Mlada Hrvatica osvojila peto mjesto na Svjetskom prvenstvu

Prvog dana svjetskog seniorskog tekvondo prvenstva koje se održava u kineskom gradu Wuxiju na tatami su od hrvatskih predstavnika izašli Nika Karabatić i Paško Božić, oboje članovi splitskog Marjana.

Osamnaestogodišnja Nika Karabatić je u kategoriji do 57 kilograma zauzela peto mjesto na svijetu, a u četvrtfinalu je bolja od nje bila reprezentativka Južne Koreje, aktualna olimpijska pobjednica Kim Yu-jin.

Foto: Aleksandar Djorovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Prethodno je Nika Karabatić u prvom kolu bila slobodna, u drugom je pobijedila Poljakinju Nikol Lisowsku da bi u osmini finala bila bolja od Ruskinje Julije Vitko. Ipak, puno viša Korejka bila je bolja te je Nika Karabatić drugi put nakon meksičke Guadalajare 2023. godine završila peta na svijetu.

Teškaš Paško Božić je raspoloženo krenuo u turnir pobjedom protiv Portugalca Daniela Pinheira, ali ga je u sljedećem kolu zaustavio Kazahstanac Kablan Beibarys s tijesnih 4-6 i 4-4 po rundama.

