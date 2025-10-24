KAPA DO PODA /

Bravo, Nika! Mlada Hrvatica osvojila peto mjesto na Svjetskom prvenstvu

Bravo, Nika! Mlada Hrvatica osvojila peto mjesto na Svjetskom prvenstvu
×
Foto: Aleksandar Djorovic/imago Sportfotodienst/profimedia

U Kini se natjecao i Paško Božić, koji je poražen u drugom kolu

24.10.2025.
15:29
Hina
Aleksandar Djorovic/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prvog dana svjetskog seniorskog tekvondo prvenstva koje se održava u kineskom gradu Wuxiju na tatami su od hrvatskih predstavnika izašli Nika Karabatić i Paško Božić, oboje članovi splitskog Marjana.

Osamnaestogodišnja Nika Karabatić je u kategoriji do 57 kilograma zauzela peto mjesto na svijetu, a u četvrtfinalu je bolja od nje bila reprezentativka Južne Koreje, aktualna olimpijska pobjednica Kim Yu-jin.

Bravo, Nika! Mlada Hrvatica osvojila peto mjesto na Svjetskom prvenstvu
Foto: Aleksandar Djorovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Prethodno je Nika Karabatić u prvom kolu bila slobodna, u drugom je pobijedila Poljakinju Nikol Lisowsku da bi u osmini finala bila bolja od Ruskinje Julije Vitko. Ipak, puno viša Korejka bila je bolja te je Nika Karabatić drugi put nakon meksičke Guadalajare 2023. godine završila peta na svijetu. 

Teškaš Paško Božić je raspoloženo krenuo u turnir pobjedom protiv Portugalca Daniela Pinheira, ali ga je u sljedećem kolu zaustavio Kazahstanac Kablan Beibarys s tijesnih 4-6 i 4-4 po rundama. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb na jedan dan postao središte taekwondoa i okupio tisuće sportaša

TaekwondoKinaPaško Božić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAPA DO PODA /
Bravo, Nika! Mlada Hrvatica osvojila peto mjesto na Svjetskom prvenstvu