Mateo Kovačić odlazi iz Cityja? Žele ga tri velikana

Mateo Kovačić (31) mogao bi već na zimu napustiti Manchester City, za njegov transfer zainteresirani su talijanski velikan Milan te engleski klubovi Aston Villa i West Ham.

Kovačić se ne načlazi u bajnoj situaciji u Cityju i nije izgledano da će mu ponuditi novi ugovor (postojeći mu istječe 2027), već je vjerojatnije da će ga Građani uskoro prodati kako bi nešto zaradili na njegovom transferu.

🚨 AC Milan, Aston Villa, and West Ham are all interested in Manchester City midfielder Mateo Kovačić.



The Croatia international is not currently in discussions over a new deal at City, and the club are believed to be open to offers for his departure.



With increased… pic.twitter.com/AqF5SXoU79 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 24, 2025

Engleski portal Caugtoffside donosi informaciju da bi ga Aston Villa, Milan i West Ham rado vidjeli u svojim redovima, ali da još nema konkretnih pregovora o transferu.

Kovačić je, prije nego što je sošao u City, bio član zagrebačkog Dinama, Intera, Real Madrida i Chelseaja.

Ove sezone je za City upisao samo dva nastupa, s ukupno 37 minuta provedenih na terenu.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 20 milijuna eura.

