FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVEMU DOĐE KRAJ /

Ženska pikado senzacija izgubila nakon čudesnog niza od 114 pobjeda

Ženska pikado senzacija izgubila nakon čudesnog niza od 114 pobjeda
Foto: Shane Healey/AFP/Profimedia

Greaves je prije toga osvojila 17 titula zaredom

23.3.2026.
14:19
Sportski.net
Shane Healey/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

22-godišnja senzacionalna engleska pikadistica Beau Greaves izgubila je nakon povijesnog niza od 114 pobjeda na ženskom PDC touru. Posljednji poraz upisala je u travnju prošle godine.

Fallon Sherrock pobijedila ju je 4-1 na Event Five Showdownu. Greaves je prije toga osvojila 17 titula zaredom. Beau je prošloga mjeseca postala prva žena na PDC touru koja je pogodila nine-darter, izlaz s 9 strelica, savršeni leg. Bilo je to na Players Championshipu protiv Mensura Suljevića

 

 

"Nekoliko puta sam za dlaku promašila nine-darter, ali bilo je lijepo konačno ga pogoditi. Lijepo je biti prva žena koja je pogodila jedan na PDC ProTouru, drago mi je da je to bilo i na streamu. Bilo je teško vratiti se u igru ​​nakon što sam ga pogodila, tresla sam se poslije. Bilo je stresno, ali na kraju sam uspjela pobijediti", rekla je tada Greaves.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo zašto je Livaja jedan od najvećih igrača Hajduka ikada!

Pikado
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike