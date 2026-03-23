Ženska pikado senzacija izgubila nakon čudesnog niza od 114 pobjeda

22-godišnja senzacionalna engleska pikadistica Beau Greaves izgubila je nakon povijesnog niza od 114 pobjeda na ženskom PDC touru. Posljednji poraz upisala je u travnju prošle godine.

Fallon Sherrock pobijedila ju je 4-1 na Event Five Showdownu. Greaves je prije toga osvojila 17 titula zaredom. Beau je prošloga mjeseca postala prva žena na PDC touru koja je pogodila nine-darter, izlaz s 9 strelica, savršeni leg. Bilo je to na Players Championshipu protiv Mensura Suljevića.

Fallon Sherrock has ended Beau Greaves' INCREDIBLE 114 game win streak in the Women's Series by defeating her 4-1 with a 102.12 average.



Sherrock advances into the last 16 of event five of the 2026 Women's Series and there will be a new event winner for the first time since…

"Nekoliko puta sam za dlaku promašila nine-darter, ali bilo je lijepo konačno ga pogoditi. Lijepo je biti prva žena koja je pogodila jedan na PDC ProTouru, drago mi je da je to bilo i na streamu. Bilo je teško vratiti se u igru ​​nakon što sam ga pogodila, tresla sam se poslije. Bilo je stresno, ali na kraju sam uspjela pobijediti", rekla je tada Greaves.

