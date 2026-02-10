FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AUSTRIJANKE IZNENADILE /

Novi šok nakon Vonn: Senzacija u kombinaciji, najbolja svjetska skijašica ostala bez medalje

Novi šok nakon Vonn: Senzacija u kombinaciji, najbolja svjetska skijašica ostala bez medalje
×
Foto: Federico Manoni/ipa Sport/ipa-agency.net/ipa/profimedia

Bronca je pripala Amerikankama Jacqueline Wiles i Pauli Moltzan

10.2.2026.
16:25
Hina
Federico Manoni/ipa Sport/ipa-agency.net/ipa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Austrijanke Katharina Huber i Ariane Raedler pobjednice su ženske ekipne skijaške kombinacije, koja je uključivala jednu vožnju spusta i slaloma, na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Austrijanke su pobijedile s ukupnim vremenom 2:21.66, s tim da je Raedler bila druga u spustu a Huber je imala deseto vrijeme u slalomu. Za Katharinu Huber ovo je druga zlatna medalja s olimpijskih igara, prvu je osvojila 2022. u Pekingu

Njemice Emma Eicher i Kira Weidle-Winkelmann osvojile su srebro s ukupnim vremenom 2:21.71.  Eicher je bila najbrža u slalomu (44.38), a Weidle-Winkelmann je bila šesta u spustu. 

Bronca je pripala Amerikankama Jacqueline Wiles i Pauli Moltzan (2:21.91). Wiles je bila četvrtza u spustu kao i Moltzan u slalomu.

Austrijski dvojac je imao pet stotinki prednosti ispred Njemica Kire Weidle-Winkelmann i Emme Aicher te 25 stotinki ispred Amerikanki Jacqueline Wiles i Paule Moltzan.

Drugi američki par olimpijska pobjednica u spustu Breezy Johnson i vodeća skijašica u Svjetskom kupu Mikaela Shiffrin koje se smatralo favoritkinjama, osobito nakon što je Johnson bila najbrža u spustu danas, zauzele su četvrto mjesto.  

I dok prvu vožnju spusta nije završila samo jedna skijašica, Talijanka Sofia Goggia, slalomsku utrku nije ih završilo osam.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske olimpijske igre naišle na jedan veliki problem: Pokrenuta istraga oko medalja

Zimske Olimpijske Igre 2026Mikaela ShiffrinKombinacijaAlpsko Skijanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx