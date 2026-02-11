Snowboarder slomio vrat na Zimskim olimpijskim igrama

Australski snowboarder Cameron Bolton (35) slomio je dva vratna kralješka na Zimiskim olimpijskim igrama u Italiji.

Bolton, iskusni veteran kojemu su ovo trebale biti četvrte olimpijske igre, ozlijedio se na treningu samo nekoliko dana prije nego što se trebao natjecati.

Pad izgledao bezazleno

Tijekom treninga u disciplini snowboard kros u ponedjeljak u Livignu, Bolton je pao nakon čega je navodno sam ustao i otišao sa staze.Prava drama dogodila se sljedećeg jutra kada se probudio s intenzivnim bolovima u vratu.

Urzo nakon buđenja je prevezen u olimpijsku polikliniku gdje je CT snimka otkrila zastrašujuću dijagnozu: dva stabilna prijeloma vratnih kralježaka. Unatoč stabilnom stanju, hitno je prebačen helikopterom u specijaliziranu bolnicu u Milanu na daljnju procjenu i liječenje.

