HOROR /

Snowboarder slomio vrat na Zimskim olimpijskim igrama

Snowboarder slomio vrat na Zimskim olimpijskim igrama
Foto: Joachim Hahne, Panther Media Global/alamy/profimedia

Olimpijski san veterana uništen dan nakon bizarnog pada

11.2.2026.
22:49
M.G.
Joachim Hahne, Panther Media Global/alamy/profimedia
Australski snowboarder Cameron Bolton (35) slomio je dva vratna kralješka na Zimiskim olimpijskim igrama u Italiji.

Bolton, iskusni veteran kojemu su ovo trebale biti četvrte olimpijske igre, ozlijedio se na treningu samo nekoliko dana prije nego što se trebao natjecati.

Pad izgledao bezazleno

Tijekom treninga u disciplini snowboard kros u ponedjeljak u Livignu, Bolton je pao nakon čega je navodno sam ustao i otišao sa staze.Prava drama dogodila se sljedećeg jutra kada se probudio s intenzivnim bolovima u vratu.

Urzo nakon buđenja je prevezen u olimpijsku polikliniku gdje je CT snimka otkrila zastrašujuću dijagnozu: dva stabilna prijeloma vratnih kralježaka. Unatoč stabilnom stanju, hitno je prebačen helikopterom u specijaliziranu bolnicu u Milanu na daljnju procjenu i liječenje.

