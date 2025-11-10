FREEMAIL
Šok u američkoj atletici: Svjetski doprvak suspendiran zbog dopinga

Šok u američkoj atletici: Svjetski doprvak suspendiran zbog dopinga
Foto: Mustafa Yalcin/afp/profimedia

Bracy je drugi američki sprinter s postolja utrke na 100m sa SP 2022. iz Eugenea koji je suspendiran.

10.11.2025.
23:53
Hina
Mustafa Yalcin/afp/profimedia
 Američki sprinter Marvin Bracy, svjetski doprvak na 100 metara iz 2022. godine, prihvatio je 45-mjesečnu kaznu zabrane nastupa zbog kršenja antidopinških pravila, objavila je Američka antidopinška agencija (USADA).

Bracy, koji se ne natječe od 2023. godine, je u veljači 2024. bio pozitivan na anabolički agent tijekom testiranja izvan natjecanja te je bio privremeno suspendiran, a USADA je otvorila istragu protiv nejga nakon dojave zviždača.

"Ovaj slučaj je primjer važnosti suradnje između sličnih organizacija i agencija koje provode zakon kada je u pitanju rušenje organiziranih dopinških prevara. Ova je istraga dovela do još nekoliko važnih zaključaka koji će biti objavljeni kasnije kada se završi čitav posao", kazao je izvršni direktor USADA-e Travis Tygart.

Bracy je drugi američki sprinter s postolja utrke na 100m sa SP 2022. iz Eugenea koji je suspendiran. I zlatni Fred Kerley je u kolovozu suspendiran zbog neprijavljivanja mjesta boravka kako bi bio dostupan za testiranje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari

AtletikaSvjetsko Prvenstvo U AtleticiSprinterUsada
