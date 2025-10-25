Nevjerojatni Rus dolazi do velikog jubileja u sljedećoj utakmice, a lovi još jedan

Aleksander Ovečkin postigao je svoj 899. gol u NHL-u i dodao asistenciju u pobjedi 5-1 njegovih Washington Capitalsa nad Columbus Blue Jacketsima.

Ruska hokejaška zvijezda udaljena je samo jedan gol od toga da postane prvi igrač koji je postigao 900. gol u NHL-u.

John Carlson i Connor McMichael također su upisali gol i asistenciju, dok su Justin Sourdif i Tom Wilson postigli po gol, pomažući Washingtonu da pobijedi u svojoj šestoj utakmici u sedam utakmica. Logan Thompson obranio je 34 udaraca prema vratima Capitalsa.

Denton Mateychuk zabio je za Blue Jacketse, a Jet Greaves završio je s 25 obrana.

Ruski as je blizu još jednog rekorda. Naime, sljedeća utakmica u NHL-u protiv Ottawa Senatorsa u Capital One Areni bit će njegova 1.500. po redu u sjevernoameričkoj hokejaškoj ligi.

Ovečkin, 40godišnji lijevi krilni igrač, koji je prošle sezone prestigao Waynea Gretzkyja (894) i postao vodeći strijelac NHL-a, postat će osmi igrač u povijesti lige koji je dosegnuo ovu prekretnicu s jednim klubom.

"Prilično je cool", rekao je Ovečkin. "To je prilično poseban trenutak za mene i moju obitelj. Sretan sam što sam odigrao toliko utakmica, i to za jednu momčad. To je nešto posebno. Kada dođete u ligu, želite odigrati što više utakmica, ali 1500 je prilično velik broj."

Ovečkin će se pridružiti Gordieju Howeu (1.687 utakmica s Detroit Red Wingsima), Patricku Marleauu (1.607 utakmica sa San Jose Sharksima), Nicklasu Lidstromu (1.564 utakmice s Detroitom), Alexu Delvecchiu (1.550 utakmica s Detroitom), Shaneu Doanu (1.540 utakmica s Winnipeg Jetsima/Phoenixom i Arizona Coyotesima), Rayu Bourqueu (1.518 utakmica s Boston Bruinsima) i Steveu Yzermanu (1.514 utakmica s Detroitom) kao igračima koji su odigrali 1500 utakmica za jedan klub, objavila je NHL na svojoj web stranici.

Ovečkin, koji je u Washington došao kao prvi ukupnim izborom na NHL draftu 2004. godine, ponosan je što je odigrao svaku utakmicu za Capitalse. Uz bacača Waltera Johnsona, koji je igrao za Washington Senatorse u Major League Baseballu od 1907. do 1927., oni su jedini sportaši koji su igrali za neki washingtonski tim 21 sezonu.

Sinoć su odigrane još tri utakmice u NHL-u. Dougie Hamilton se istaknuo, postigavši ​​dva gola uz jedan igrač više i asistenciju za New Jersey Devilse koji su pobijedili San Jose Sharkse u sedmoj utakmici zaredom s 3-1.

Mattias Samuelsson je dva puta zabio za domaće Buffalo Sabrese u pobjedi od 5-3 nad Toronto Maple Leafsima.

Gabriel Vilardi je imao gol i asistenciju, a rezervni vratar Eric Comrie imao je 30 obrana, dok su Winnipeg Jetsi pobijedili Calgary Flamese s 5-3.

