POVRATAK VIKINGA /

Prvak se vraća nakon teškog pada! Vidjet ćemo ga na utrci nakon 685 dana

Prvak se vraća nakon teškog pada! Vidjet ćemo ga na utrci nakon 685 dana
Foto: Profimedia

Nekad ponajbolji skijaš na svijetu vraća se u utrke Svjetskog kupa nakon gotovo dvije godine

27.11.2025.
8:37
Sportski.net
Profimedia
Skijaška karavana nalazi se u Sjevernoj Americi. U Cooper Mountainu, muškarci će voziti superveleslalom i veleslalom dok će djevojke skijati veleslalom i slalom. Program se otvara muškim superveleslalomom u četvrtak. 

Ovo će biti prva utrka brzih disciplina ove sezone, a na startnoj listi našlo se i ime Aleksandera Aamodta Kildea. Nekad ponajbolji skijaš na svijetu vraća se u utrke Svjetskog kupa nakon gotovo dvije godine, odnosno 685 dana. Kilde je doživio težak pad u spustu u Wengenu 13. siječnja 2024., zadobivši duboku posjekotinu desnog lista i ozljedu lijevog ramena te koljena. Uslijedilo je nekoliko operacija, prijetio je i kraj karijere, ali Norvežanin se želi vratiti. 

U superveleslalomu Cooper Mountaina krenut će s brojem 22. Marco Odermatt uvjerljivi je favorit, iako Blick javlja kako najbolji skijaš današnjice neće biti u najboljoj formi jer ga cijeli tjedan muči prehlada i temperatura. 

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

 

 

"Nakon puno čekanja, strpljenja, rada i dobre pripreme, sutra se vraćam na startnu liniju na utrci u Copperu. Fokusiran sam, spreman i odlučniji nego ikad da pomaknem svoje granice i proslavim svoj povratak! Opet je dan utrke", napisao je na svome Instagramu Kilde. 

Skijanje Svjetski KupSvjetski Skijaski KupAleksander Aamodt Kilde
