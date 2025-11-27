Prvak se vraća nakon teškog pada! Vidjet ćemo ga na utrci nakon 685 dana
Nekad ponajbolji skijaš na svijetu vraća se u utrke Svjetskog kupa nakon gotovo dvije godine
Skijaška karavana nalazi se u Sjevernoj Americi. U Cooper Mountainu, muškarci će voziti superveleslalom i veleslalom dok će djevojke skijati veleslalom i slalom. Program se otvara muškim superveleslalomom u četvrtak.
Ovo će biti prva utrka brzih disciplina ove sezone, a na startnoj listi našlo se i ime Aleksandera Aamodta Kildea. Nekad ponajbolji skijaš na svijetu vraća se u utrke Svjetskog kupa nakon gotovo dvije godine, odnosno 685 dana. Kilde je doživio težak pad u spustu u Wengenu 13. siječnja 2024., zadobivši duboku posjekotinu desnog lista i ozljedu lijevog ramena te koljena. Uslijedilo je nekoliko operacija, prijetio je i kraj karijere, ali Norvežanin se želi vratiti.
U superveleslalomu Cooper Mountaina krenut će s brojem 22. Marco Odermatt uvjerljivi je favorit, iako Blick javlja kako najbolji skijaš današnjice neće biti u najboljoj formi jer ga cijeli tjedan muči prehlada i temperatura.
Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.
Kilde is back!! 🇳🇴🔥— FIS Alpine (@fisalpine) November 26, 2025
After 685 days away since his injury, he’s finally ready to charge again and make us dream! ❄️💥
Tomorrow is going to be special…#FISAlpine #WorldCupCopperMountain pic.twitter.com/r5DeiNHRBI
"Nakon puno čekanja, strpljenja, rada i dobre pripreme, sutra se vraćam na startnu liniju na utrci u Copperu. Fokusiran sam, spreman i odlučniji nego ikad da pomaknem svoje granice i proslavim svoj povratak! Opet je dan utrke", napisao je na svome Instagramu Kilde.
POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice spremne za otvaranje SP-a: 'Imamo želju i kvalitetu da iznenadimo'