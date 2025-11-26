FREEMAIL
freemail
KRALJICA SLALOMA /

Zrinka progovorila o svojoj prvoj pobijedi: 'Bilo je kao da gledam nekog drugog'

Zrinka progovorila o svojoj prvoj pobijedi: 'Bilo je kao da gledam nekog drugog'
Foto: Profimedia

'Kada sam ušla u cilj, samo sam željela vidjeti jesam li prva ili ne'

26.11.2025.
11:20
Sportski.net
Profimedia
Zrinka Ljutić bila je gost FIS-ovog podcasta kod legendarnog komentatora Eurosporta, Nicka Fellowsa. Zrinka je govorila o svojoj karijeri i životu, ali podijelila i detalje o prvoj pobijedi u Svjetskom kupu. Bilo je to u Semmeringu krajem 2024.

"Kada sam ušla u cilj, samo sam željela vidjeti jesam li prva ili ne. I bila sam prva, ali sam bila pod tolikim adrenalinom da nisam razmišljala o ogromnoj prednosti, samo sam mislila: 'Dobra sam'. Kada sam došla u hotel gledala sam videe, pogledala sam svoju vožnju deset puta i Vaš komentar 'Sekunda i 75. Kakva nevjerojatna druga vožnja'", rekla je Zrinka Nicku Fellowsu. 

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

 

 

"Tada sam shvatila. Pobijedila sam! Bilo je kao da gledam nekog drugog i divim mu se i sretna sam zbog njega, a to sam zapravo ja. Onda sam stigla doma i lijepo se provela s obitelji, podijelila s njima svoje osjećaje", rekla je Zrinka. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić bez bodova, a evo što je rekla Leona Popović

Zrinka LjutićSkijanjeSvjetski Skijaski KupSkijanje Svjetski Kup
