Ana Ivanović se oglasila nakon razvoda od Bastiana Schweinsteigera: 'Hvala ti na lekcijama'

Bivša prva tenisačica svijeta i osvajačica Roland Garrosa, Ana Ivanović (38), ispratila je 2025. godinu izuzetno emotivnom objavom na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 1.5 milijuna ljudi. Uz seriju glamuroznih fotografija koje su oduševile njezine pratitelje, podijelila je duboko osobnu poruku o izazovima s kojima se suočila, ali i o optimizmu s kojim ulazi u novu životnu etapu.

Njena iskrena objava dolazi kao kulminacija godine koju su obilježile velike privatne i poslovne promjene, uključujući i medijski praćen razvod od njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera (41).

Na fotografijama objavljenim na samu Staru godinu, Ana pozira pokraj decentno okićenog božićnog drvca u elegantnoj srebrnoj haljini sa šljokicama koja ističe njezinu besprijekornu figuru. S prepoznatljivim osmijehom na licu, bivša teniska zvijezda, koja se od profesionalnog sporta oprostila 2016. godine, izgleda sretno, ispunjeno i samouvjereno. Čitava objava odiše svečanim raspoloženjem i nadom u bolje sutra. Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje jest popratni tekst u kojem se osvrnula na proteklih dvanaest mjeseci, opisujući ih kao razdoblje velikih iskušenja i osobnog rasta.

Najteža i najljepša učiteljica

"2025… hvala ti što si bila najteža, ali i najljepša učiteljica koju sam mogla poželjeti", započela je Ana svoju dirljivu poruku. "Hvala ti na lekcijama, izazovima i što si mi pokazala gdje još trebam rasti. U 2026. ulazim s mirom u srcu i velikim uzbuđenjem zbog onoga što dolazi", nastavila je, jasno dajući do znanja da je iza nje turbulentno razdoblje, ali da iz njega izlazi jača. Posebnu zahvalu uputila je svom najužem krugu podrške: "Kroz sve to, zauvijek sam zahvalna svojoj obitelji i prijateljima – vaša ljubav me nosila više nego što ćete ikada znati." Ove riječi snažno su odjeknule među njenim obožavateljima.

Godina velikih prekretnica i podrška obožavatelja

Njezina poruka o "najtežoj godini" nije iznenadila njezine vjerne pratitelje koji su upoznati s događajima iz njenog privatnog života. Naime, 2025. godina ostat će upamćena po njenom razvodu od Bastiana Schweinsteigera, s kojim je provela devet godina u braku i dobila tri sina. Vijest o razlazu potvrđena je tijekom ljeta, a Anina novogodišnja objava, u kojoj se zahvaljuje isključivo obitelji i prijateljima, za mnoge predstavlja simbolično zatvaranje tog životnog poglavlja.

Ispod objave su se u kratkom roku zaredali brojni komentari podrške na različitim svjetskim jezicima, pokazujući koliko je Ana i dalje voljena u javnosti. "Elegancija i ljepota. Sretna Nova godina", "Sretna Nova godina! Živjeli", samo su neke od poruka. Mnogi su komentirali i njen besprijekoran izgled, ističući da zrači posebnom energijom.

