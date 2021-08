STRAH I NEIZVJESNOST / Prizori s tokijskog aerodroma, a posebno slučaj s bjeloruskom atletičarkom na OI-ju, uznemirili su mnoge

Bjeloruska sprinterica koja je odbila prisilno se vratiti u domovinu, nakon što je izjavila da je odvedena na aerodrom protivno svojoj volji i kreirala buru kakvu Olimpijske igre ne pamte, barem ne takvog tipa, "zaštićena je, sigurna i zbrinuta", izjavio je Svjetski olimpijski odbor. Kristina Cimanovskaja (24), provela je noć u zračnoj luci nakon što je u nedjelju potražila sigurnost kod japanske policije u zračnoj luci Haneda u strahu od otmice, jer je bila prisiljena napustiti Igre zbog kritika, a to nije htjela, prenose strani mediji. Olimpijka je izjavila da su je u nedjelju prisilno odveli članovi stožera njene zemlje na OI, nakon što se javno žalila u vezi s trenerima u Bjelorusiji. Cimanovskaja i dalje tvrdi kako je odvedena na aerodrom u Tokiju protivno svojoj volji. Kad je stigla u zračnu luku, pristupila je policajcima i odbila se ukrcati na let za Minsk preko Istanbula. Aktivistička skupina koja joj je pružila podršku izjavila je da se boje za njen život u Bjelorusiji i da je namjerno tražila azil kod austrijskog veleposlanstva. Poljska ju je pozvala k sebi, pri čemu je zamjenik ministra za prekomorske poslove Marcin Przydacz rekao da je "slobodna baviti se svojim sportskim zanimanjem u Poljskoj ako to odluči". Bjeloruski novinar Tadeusz Giczan tvrdi da Cimanovskaja traži azil u Austriju. Danas bi ga mogla i zatražiti, a u igri je i Njemačka. Kaže kako se u domovinu ne vraća, ne na ovakav način, te da se ovdje radi o otmici. Bjeloruska sprinterica koja je kritizirala diktatora Lukašenka, kako ističu Englezi, kojeg podržava Putin, ustvrdila je da je bjeloruski olimpijski dužnosnici pokušavaju natjerati da se vrati kući nakon što se požalila na svoje trenere u strahu od pokušaja otmice.