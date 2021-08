Po prvi put u svojoj karijeri Luka Bukić nositelj je igre Barakuda na jednom velikom natjecanju. Očekivalo se to, nositelj je igre Mladosti ali opet, vrijedi istaknuti njegovih 13 golova na turniru.

Četvrtfinale je najbitnija utakmica

Kad se njega za to pita, on je samo usredotočen na ono što se događa na turniru. Javio nam se danas poslije jutrošnjeg poraza hrvatske vaterpolo reprezentacije po hrvatskom vremenu od Španjolske u 5. kolu skupine B, čime smo izborili, dobili sudar s Mađarskom u četvrtfinalu, a mogli smo proći i lakše, sa SAD-om. Bio je ovo drugi poraz Barakuda na turniru. Osciliramo u igri ali nema razloga za brigu, niti za neko razbijanje glave. Ako želimo do kraja, do medalje, moramo dobivati sve, bez iznimke.

Stoga, pred Lukom je najveći izazov njega života, najveća utakmica. Četvrtfinale je najbitnija utakmica na turniru a ova će za njega biti posebno izazovna. Aktualni prvak Europe izazov je života, na prvom natjecanju na kojoj igra glavnu ulogu, na Olimpijskim igrama...

'Morat ćemo biti pravi u svemu'

"Poznajemo Mađare jako dobro, sparirali smo s njima ovo ljeto i odigrali par službenih utakmica, jako su jaka momčad. Mi ćemo morati biti pravi u svemu, odigrati odličnu obranu kako bi pokrili njihove najbolje šutere. Ma nije stvarno bitno tko zabija, najbitnije je da se pobjeđuje. Svatko daje svoj doprinos i ima svoje zadatke u igri, pa tako i ja. Iako smo danas imali lošiji dan u napadu u realizaciji, vjerujem da ćemo bit bolji u četvrtfinalu i nadamo se pobijedi. Poginut ćemo za polufinale", poručio nam je kratko Luka Bukić iz Tokija.

A što nam je ranije tijekom dana rekao proslavljeni Ratko Rudić, pročitajte - OVDJE.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana