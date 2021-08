Hrvatski vaterpolisti izgubili su jutros po hrvatskom vremenu protiv moćne Španjolske s uvjerljivih 4-8 zadnju utakmicu grupne faze na OI. U četvrtfinalu ćemo igrati protiv Mađarske, aktualnih europskih prvaka.

Ono što uz suparnika u četvrfinalu nekako najviše bode u oči su samo 4 gola Barakuda. Daleko je, stoga, bilo od briljantnog ono što je Hrvatska odigrala protiv Španjolske, nakon dvije gotovo pa briljantne pobjede protiv Crne Gore i Srbije.

Loš napad i realizacija igrača više

Izbornik Ivica Tucak, prema najavama, poštedio je Paula Obradovića, u sastavu je prvi puta bio vratar Marcelić, dok se kod Španjolaca na golu ukazao Unai Aguirre, inače drugi golman, mladi majstor koji nam je skinuo 10 lopti. Međutim, kako je odigrao, imat će španjolski izbornik dosta dvojbi koga staviti na vrata u četvrtfinalu protiv SAD-a, slatke brige reklo bi se...

Hrvatski igrači, s druge strane, premalo su uplivavali, kretali se, mijenjali pozicije u napadu. Dinamika je bila loša, realizacija igrača više također, svega 2-8 u odnosu na 4-8 Španjolaca. I sam je izbornik Ivica Tucak nakon utakmice za HRT kazao kako im je pozicijski napad bio loš i kako će na tome trebati poraditi.

Okrenuli smo stoga broj najboljeg vaterpolo trenera svih vremena, slavnog Ratka Rudića, kako bi nam prokomentirao viđeno.

On je ipak višestruki osvajač zlata, kao igrač i trener osvojio je nevjerojatnih 67 medalja (od čega devetnaest klupskih naslova i 45 reprezentativnih medalja), uključujući osamnaest zlatnih i ispisao vaterpolsku povijest, a u sportovima s loptom nema izbornika poput njega koji je vodio čak tri reprezentacije, u ovom slučaju Jugoslaviju, Italiju i Hrvatsku i s njima osvajao naslov svjetskog i olimpijskog prvaka. Na najcjenjenijim seniorskim natjecanjima, poput Eura i SP-a, te Olimpijskih igara, osvojio je 21 medalju, uključujući deset zlata.

Nastupio je čovjek na četiri uzastopna olimpijska finala u prošlom stoljeću, 1980. kao igrač, a onda 1984. u Los Angelesu, 1988. u Seoulu i 1992. u Barceloni i kao trener. Sva tri trenerska finala je osvojio, dva s propalom državom Jugoslavijom, jedno s Italijom, a 2012. je kao izbornik Hrvatske došao i do četvrte zlatne olimpijske medalje.

Ratko Rudić ostavio je neizbrisiv trenerski trag u vaterpolu

Kao izbornik osvajao je medalje s čak pet reprezentacija a to su Jugoslavija, Italija, SAD, Hrvatska i po posljednje Brazil. Svaku reprezentaciju koju je vodio, od nje je napravio uspješan sportski kolektiv. Neopisiv je trag ostavio u hrvatskom vaterpolu, jer je i u periodu od 2007. do 2012. osvojio zlatne medalje na sva četiri najvažnija vaterpolo natjecanja, Europskom prvenstvu, Svjetskom prvenstvu, Svjetskoj ligi i Olimpijskim Igrama, što je također jaki opus njegovom trenerskom liku i djelu.

"Utakmica protiv Španjolske odlučivala je hoće li Hrvatska igrati s Amerikom ili Mađarskom eto ispalo je da idemo na Mađarsku kao drugi. Ok, imala je određenu težinu zbog toga ali nije bila presudna. No, ako želiš odličja, naravno da se treba pobjeđivati. Isto kao što se treba pobjeđivati sve po redu. SAD bi bile neki lakši put, ali svejedno. Svakog suparnika od sad pa na dalje treba dobiti, pa otići i do kraja", kazao nam je u uvodu Ratko Rudić i nastavio.

"Utakmica nije bila dobra za Hrvatsku. U napadu nismo imali pravi tajming u šutiranju, bili smo neaktivni. Naši centri nisu bili u šansi za veći broj isključenja, iako smo nešto i zaradili. Bilo je određenih situacija u kojima nismo ni došli do završnice. Oni su odigrali jednu plitku, pokretljivu zonu koju mi nismo dobro rješavali. Četiri gola Hrvatske je vrlo malo, to je dokaz i jako dobro govori o napadačkim problemima. Nedostajao je i Obradović, čiji je šut bitan. No dobro, što je tu je. Obrana je koliko-toliko funkcionirala, iako tu ima prostora za napredak. Takve utakmice mogu biti korisne kad se analiziraju. Četvrtfinalni sraz najvažniji je na turniru. Gotovo svi igraju sa oscilacijama na turniru, pa tako i mi. Svi osim Španjolske, oni su najstabilniji na OI, kao i Grci u drugoj skupini".

'Ne mora značiti da lakši put donosi i bolji rezultat na kraju'

Nije isto ići u četvrtfinalu na SAD i Mađarsku. Bio bi lakši put preko Amerikanaca. Apopro oveg što ste kazali, kako nije bila presudna, nije bila bitna za rezultat.

"Je, slažem se, ali ne mora značiti da lakši put donosi i bolji rezultat, bolje mjesto na kraju balade. Naravno da bi birao radije SAD ali trebaš sve dobiti ako misliš do kraja. Španjolci su bili možda puno pribraniji u ovoj situaciji. Pustimo kalkulacije, igra je bitna. Mislim da će hrvatski vaterpolisti, svi u reprezentaciji izvući poruku iz ovog dvoboja, te se protiv Mađara predstaviti u puno boljem svjetlu".

Tri pobijede i dva poraza. Dosadašnji je rezime Barakuda na OI. Kakva vam je Hrvatska, stoga, ostavila dojam?

"Hrvatska je igrala sa oscilacijama. Od jako loših igara protiv Australije pa i sad Španjolske, do jako dobrih poput onih u sudaru sa Crnom Gorom i Srbijom. Protiv Srbije naši su vaterpolisti odigrali spektakularno. Oscilacije su prisutne, to može biti zabrinjavajuće ali i ne mora. Ako je jedna bila lošija, očekujemo da će drugi dvoboj biti bolji.

Španjolci igraju atipični vaterpolo koji Hrvatskoj ne odgovara. Kakav je to vaterpolo i možete li nam objasniti tu njihovu famoznu M zonu?

'Španjolci nisu igrali M zonu'

"Povremeno Španjolci igraju M zonu. Međutim, to je jedna plitka zona gdje igrači brzo mijenjaju mjesta. Ustvari, čitav cilj takve zone da se ne dopusti centru da osvoji loptu. M zona je drugačija znate od onog što su oni igrali protiv Hrvatske. M zona ima jednog igrača ispred centra a ostali stoje između vanjskih igrača, tako da ne postoje tu blokovi. A danas su nama oni izblokirali šutevi. M zona se često koristi, igra da bi se otišlo u kontru, što Španjolci nisu igrali. Oni su igrali jednu plitku zonu, da ne bi dozvolili centru da dobije loptu. S tim da su vrlo brzo izlazili na hrvatske pucače. To je jedna vrsta zone što su igrali Španjolci, da se ne dobije lopta ispred ali nije tipična M zona kad si u nedostatku pa se pripremaš u obrani za kontru, e to Španjolci nisu igrali".

Luka Bukić igra odlično, na 13 je postignutih golova. Kazahstanu je zabio 4, Australiji i Crnoj Gori 2, Srbiji tri gola i sad Španjolcima dva. Po prvi put je nositelj Barakuda na jednom velikom natjecanju.

"On je nositelj u Mladosti, iskusan je igrač, trenirao sam ga u Pro Reccu. Visoko kvalitetan igrač koji u Tokiju pokazuje punu zrelost. Od njega u budućnosti samo možemo očekivati da bolje igre, da bude nositelj sljedećih godina".

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana