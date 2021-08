UŽIVO

Skupina B Olimpijskih igara, 5. kolo natjecanja

HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 0:0

Vaterpolisti Hrvatske, nakon pobjede 14:12 u srazu sa Srbijom kojom je izboreno četvrtfinale turnira, natjecanje po skupinama zatvaraju utakmicom protiv Španjolske. Obradović, barem se tako očekuje, trebao bi biti pošteđen u ovom dvoboju.

Hrvatska je četvrtfinalu, u krugu osam najboljih momčadi na Igrama i to je najbitnije u ovom trenutku. Preostaju još tri utakmice ali sada je najveća, pa i ključna ona koja je pred nama u nokaut fazi. Četvrtfinalna koja vas vodi u krug izravnih kandidata za odličje ili vas baca u poredak za 5. do 8. mjesta. No, prije toga, Španjolska se mora riješiti. Ovaj dvoboj će biti stoga bitan za samopouzdanje. Dva poraza na turniru ne bi izgledalo dobro za našu momčad.

