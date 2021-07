Hrvatski tenisači igrat će u finalu parova na Olimpijskim igrama! Nakon što su se ranije plasirali Marin Čilić i Ivan Dodig, finale je izborio i najbolji teniski par na svijetu - Nikola Mektić i Mate Pavić.

Pavić i Mektić opravdali su titulu najboljeg svjetskog teniskog para. u polufinalu su s 2:0 (6-4, 6-4) u setovima svladali američku kombinaciju Austin Krajicek-Tennys Sandgren.

Mektić i Pavić su oduzeli servis protivnicima već kod 1-1, iskoristivši treću break-loptu. Novu priliku za break imali su kod vodstva 3-2, ali su se Amerikanci uspjeli izvući. No, to im nije puno pomoglo jer je hrvatski par bio siguran na svom servisu i dobio je prvi set.



U drugom setu Mektić i Pavić opet kod 1-1 oduzimaju servis i nakon toga ponovno na svojim servisima uspijevaju biti uspješni. Na kraju posao je dovršen na Mektićev servis i te su nakon sat i 22 minute izborili finale.

Opravdali ulogu favorita

Impresivan meč odigrao je hrvatski superpar. Mektić i Pavić nisu izgubili niti jedan servis, pa im je po jedan break u svakom setu bio sasvim dovoljan da susret prelome u svoju korist. Nisu čak morali spašavati nijednu break-loptu, dok su Amerikanci spasili šest.

Prije njih Marin Čilić i Ivan Dodig uvjerljivom su se partijom plasirali u finale teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju nakon što su u polufinalu svladali novozelandski par Michael Venus-Marcus Daniell sa 6-2, 6-2 poslije sat i 15 minuta igre.

"Strašan meč, apsolutno nevjerojatan nivo s moje i s Ivanove strane. Razmontirali smo jedan vrhunski par koji je jučer dobio favorizirani kolumbijski par. Ovo je ono što nam je nedostajalo, osjećam se ponosan na sve što smo prošli. To je je to, sada možemo uživati i briga nas za sve", kazao je nikad sretniji Čilić, koji je na svojim četvrtim olimpijskim igrama osvojio svoje prvo odličje. I to sa sumještaninom i prijateljem Ivanom Dodigom.

"Nažalost, moram u Ameriku, ali dat ću Marinu medalju da je nosi mojima, da uživaju. Bojim se da će mi je neko ukrasti u Americi", izuzetno raspoložen je bio i Dodig, kojemu se konačno nakon osam dana tokijske ozbiljnosti pojavio široki osmijeh i ponos.

"Žao mi je što moram ići, ali vrlo brzo ćemo napravit proslavu u našem malom Međugorju. Zahvalit ćemo dragoj Gospi i dragom Bogu na talentu koji nam je podario za sve naše Međugorce. Proslavit ćemo"., kazao je Ivan.

