Hrvatski teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig uvjerljivom partijom plasirao se u finale teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju nakon što su u četvrtak u polufinalu svladali novozelandski par Michael Venus-Marcus Daniell sa 6-2, 6-2 poslije sat i 15 minuta igre.

Time su osigurali barem srebrnu medalju, a moguće je da u finalu gledamo i hrvatski dvoboj, jer u drugom polufinalu najbolji svjetski par ove godine Nikola Mektić i Mate Pavić igraju protiv Amerikanaca Austina Krajiceka i Tennysa Sandgrena.

Sjajan meč u polufinalu

Čilić i Dodig došli su do breaka u petom gemu prvog seta, kada je servirao Michael Venus. Bio je to najduži gem dotad u kojem su Novozelanđani spasili dvije break lopte dobrim servisima, ali kod treće Venus je napravio dvostruku servis pogrešku. Nakon toga hrvatski par je potvrdio break i poveo 4-2. Hrvati su ponovno oduzeli servis protivnicima u sljedećeg gemu i kod vodstva 5-2 Dodig je servirao za prvi set, a to je prošlo bez greške, pa su Hrvati dobili prvi set sa 6-2 nakon 37 minuta igre.

Hrvatski par odlično je krenuo i u drugi set, te je odmah oduzeo servis protivnicima, a potom su na Čilićevom servisu potvrdili break za vodstvo 2-0. Nakon toga Hrvati opet oduzimaju servis protivnicima za 3-0, pa na Dodigov servis povećavaju na 4-0.

To je bilo dovoljno velika zaliha da odu do kraja. Za meč je servirao Dodig kod vodstva 5-2, i tek tada je novozelandski par prvi puta došao do prilike za break u meču. Imali su dvije break -lopte, ali Dodig je sa četiri odlična servisa rutinski priveo meč kraju i hrvatski par je mogao slaviti ulazak u finale.

'Zahvalit ćemo Bogu i Gospi'

"Strašan meč, apsolutno nevjerojatan nivo s moje i s Ivanove strane. Razmontirali smo jedan vrhunski par koji je jučer dobio favorizirani kolumbijski par. Ovo je ono što nam je nedostajalo, osjećam se ponosan na sve što smo prošli. To je je to, sada možemo uživati i briga nas za sve", kazao je nikad sretniji Čilić, koji je na svojim četvrtim olimpijskim igrama osvojio svoje prvo odličje. I to sa sumještaninom i prijateljem Ivanom Dodigom.

"Nažalost, moram u Ametiku, ali dat ću Marinu medalju da je nosi mojima, da uživaju. Bojim se da će mi je neko ukrati u Americi", izuzetno raspoložen je bio i Dodig, kojemu se konačno nakon osam dana tokijske ozbiljnosti pojavio osmijeh i ponos.

"Žao mi je što moram ići, ali vrlo brzo ćemo napravit proslavu u našem malom Međugorju. Zahvalit ćemo dragoj Gospi i dragom Bogu na talentu koji nam je podario za sve naše Međugorce. Proslavit ćemo"., kazao je Ivan.

Dodig i Čilić su u srijedu preokretom pobijedili britanski par Joe Salisbury i Andy Murray i to nakon što su imali set zaostatka i 2-4 u drugom.

"Apsolutno je to meč koji nam je omogućio medalju. Oni su najjači par s kojima smo ikad igrali, a igrali smo i s Francuzima Mahutom i Herbertom, koje su oni razmontirali u Tokiju. Bio je najteži meč koji smo igrali i koliko je bilo bitno proći taj meč", izjavio je Marin, koji uz Grand Slam naslov i naslov u Davis Cupu ima i olimpijsku medalju.

Ispred Ariake stadiona se zaorila hrvatska pjesma, a što će tek biti ukoliko NIkola i Mate izbore svehrvatsko finale.

