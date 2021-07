Hrvatski sportaši su u srijedu, 28. srpnja, na Olimpijskim igrama u Tokiju nastupili u pet sportova, a ulaskom u polufinale Marina Čilića i Ivana Dodiga te Nikole Mektića i Mate Pavića Hrvatska ima osiguranu najmanje jednu brončanu medalju u muških parova na teniskom turniru.

Marin Čilić i Ivan Dodig plasirali su se u polufinale pobijedivši britanski par Andy Murray - Joe Salisbury s 4-6, 7-6 (2), 10-7 nakon dva sata i 15 minuta igre u Ariaki Centru. Hrvatski reprezentativci su nadoknadili prednost Britanaca od 6-4, 4-2 te sjajnom igrom u 'tie-breaku' drugog seta i odlučujućem super 'tie-breaku' došli do svog najboljeg rezultata na olimpijskim igrama i na korak do odličja. U polufinalu će u četvrtak, od 8 sati po srednjoeuropskom vremenu, igrati protiv novozelandskog para Michael Venus -Marcos Daniell.

Nekoliko sati poslije, Čiliću i Dodigu su se u polufinalu pridružili i prvi nositelji turnira muških parova Nikola Mektić i Mate Pavić, koji su sa 6-3, 6-3 nadigrali Japance Keija Nishikorija i Bena McLachlana. Za plasman u finale Mektić i Pavić će igrati protiv Amerikanaca Austina Krajiceka i Tennysa Sandgrena, a taj je dvoboj na rasporedu u četvrtak, kao drugi od 8 sati po srednjoeuropskom vremenu.

U srijedu je započeo i turnir mješovitih parova na kojem su za Hrvatsku zaigrali Darija Jurak i Ivan Dodig. Nažalost, u prvom kolu ih je ždrijeb odveo na četvrte nositelje, ruski par Anastasija Pavljučenkova - Andrej Rubljov, koji je u vrlo izjednačenom meču slavio sa 5-7, 6-4, 11-9 u super 'tie-breaku'. Jurak i Dodig su u odlučujućem 'tie-breaku' spasili čak četiri meč-lopte (5-9), ali je ruski par s dva uzastopna poena na 9-9 izborio plasman u četvrtfinale.

Barbara Matić ostala bez odličja

Na korak do medalje došla je džudašica Barbara Matić koju je u borbi za brončano odličje kategorije do 70 kg pobijedila Ruskinja Madina Taimazova.

Aktualna svjetska prvakinja oprezno je ušla u borbu, zbog čega je dobila opomenu zbog neaktivnosti. Nakon opomene je pojačala ritam, no do kraja nije bilo pobjednice pa je borba otišla u "golden score". Nažalost, nakon minute i pol borbe slavila je Ruskinja.

Matić je u prvom meču dana svladala Portugalku Barbaru Timo ipponom. No u četvrtfinalu je izgubila od Austrijanke Michaelu Pollers sa 0-1. Austrijanka je tako uzvratila Barbari za nedavni poraz u polufinalu svjetskog prvenstva. Hrvatska džudašica je potom preko repesaža ipak stigla do borbe za odličje ipponom pobijedivši Talijanku Alice Bellandi.

Uspjeh veslača

Braća Martin i Valent Sinković uvjerljivo su izborili plasman u finale dvojaca bez kormilara pobijedivši u svojoj polufinalnoj utrci s vremenom 6:15.63 minuta, a iza sebe su ostavili posade Srbije (6:17.47) i Kanade (6:19.15) koje su također izborile mjesto u finalu. U drugoj skupini u finale su se plasirali dvojci Rumunjske, Danske i Španjolske.

"Prošlo je polufinale i jako smo zadovoljni s utrkom. Bili su teški uvjeti, vjetar, vrućina, jako sunce, ali smo unatoč svemu dobro odradili. Kontrolirali smo utrku od početka do kraja tako da smo jako sretni", rekao je Valent Sinković. "Već nakon 200, 300 metara imali smo sve pod kontrolom. U finalu ćemo morati ići brže i jače, ali možemo mi to. Na kraju nismo dali sve od sebe što je dobro jer imamo još prostora. Zadovoljni smo s utrkom i jedva čekamo sutrašnje finale", dodao je Martin.

Finalna utrka dvojaca na rasporedu je u četvrtak, 29. srpnja, u 2.18 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Plantić ispao

Hrvatska posada u klasi 49er Mihovil i Šime Fantela zauzima desetu poziciju nakon četiri od predviđenih 12 olimpijskih plovova. Nakon jučerašnjeg sjajnog četvrtog mjesta u premijernom plovu, braća Fantela su lošije jedrili u srijedu. U tri plova ubilježili su 14., sedmo i 12. mjesto što im donosi ukupno desetu poziciju s 23 negativna boda. Vode Britanci Fletcher i Bithel sa sedam negativnih bodova ispred Španjolaca Botin de Chever/Lopez Marra (8) i Australaca Willa i Sama Phillipsa (12).

Hrvatski boksač Luka Plantić poražen je u susretu osmine finala poluteške kategorije od Meksikanca Rogelija Romera Torresa podijeljenom odlukom sudaca (1-4). Plantić je u ovoj borbi pokazao daleko više nego u prvom meču protiv Jordanca Al Hindawija, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Bila je to otvorena i atraktivna borba s nizom udaraca na obje strane, a četvorica od petorice bodovnih sudaca su odlučili kako je Meksikanac bio bolji u prvoj i trećoj rundi, dok su sva petorica drugu rundu dodijelili Plantiću. Nažalost, samo je jedan sudac Plantića ocijenio i pobjednikom dvoboja.

Pomaknut termin tenisa

15:20 - Teniski mečevi na Olimpijskim igrama u Tokiju počet će se igrati od 15 sati po lokalnom vremenu, počevši od četvrtka, objavila je u srijedu Međunarodna teniska federacija (ITF) nakon zahtjeva tenisača kojima tijekom mečeva u glavnom japanskom gradu izraziti problem predstavljaju visoke temperature i velika količina vlage u zraku.

Prema novoj satnici hrvatski predstavnici na olimpijskom turniru u Tokiju Marin Čilić i Ivan Dodig će svoj polufinalni meč početi u 8 sati ujutro po hrvatskom vremenu. dok će Nikola Mektić i Mate Pavić igrati drugi meč od osam sati.

"Vođena interesom za zdravlja i dobrobit tenisača i nakon dugotrajnih konzultacija, ITF je odlučio promijeniti satnicu zbog visokih temperatura i visoke koliline vlage u zraku u Tokiju",stoji u priopćenju ITF-a.

Teniski mečevi na Ariake Tennis Parku počinjali su u 11 sati po lokalnom vremenu do srijede, a neki su tenisači doživjeli toplotni udar. U srijedu je Španjolka Paula Badosa Gibert predala meč četvrtfinala nakon što je doživjela toplotni udar pa je morala u kolicima napustiti teren, a drugi tenisač svijeta Rus Danil Medvjedev je za vrijeme meča u srijedu pitao suca tko će odgovarati ako on umre na terenu.

Prošli tjedan su prvi tenisač svijeta Novak Đoković i Medvjedev pozivali organizatore da pomaknu mečeve na poslije podne, ali to to sada nije urodilo plodom.

Plantić ispao

13:16 - Hrvatski boksač Luka Plantić izgubio je od Meksikanca Rogelija Romera Torresa. Više o meču pročitajte OVDJE.

Kraj za Dodiga i Jurak

12:56 - Hrvatski teniski par Ivan Dodig i Darija Jurak završili su u srijedu svoj nastup na turniru mješovitih parova na Olimpijskim igrama.

Bolji od njih su nakon sat i 38 minuta igre sa 5-7, 6-4, 11-9 bili Rusi Anastasia Pavljučenkova i Andrej Rubljev.

Dodig i Jurak su u prvom setu dva puta izgubili servis sali su se vratili i dobili ga sa 7-5, no u drugom setu hrvatski par dva puta gubi svoj servis i Rusi izjednačavaju. U super tie breaku su Jurak i Dodig gubili no uspjeli su spasiti na kraju četiri meč lopte za izjednačenje 9-9, ali su Rusi ipak na kraju uspjeli slaviti.

Dodig je u srijedu već osigurao nastup u polufinale parova s Marinom Čilićem gdje ih čekaju Novozelanđani Michael Venus i Marcus Daniell, a plasman u polufinale muških parova osigurali su danas i Mate Pavić i Nikola Mektić.

Mektić i Pavić osigurali Hrvatskoj medalju

12:17 - Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u polufinale pobjedom protiv domaćih uzdanica McLachlan – Nishikori. Kako su polufinale ranije osigurali Čilić i Dodig, to znači da će Hrvatska sigurno osvojiti medalju. Više pročitajte OVDJE.

Matić bez bronce

12:05 - Džudašica Barbara Matić nije uspjela osvojiti broncu. O tome više OVDJE.

Đoković lako u četvrtfinale

11:37 - Prvi tenisač svijeta Novak Đoković, lako se u srijedu plasirao u četvrtfinale Olimpijskih igara u Tokiju, svladavši u osmini finala Španjolca Alejandra Davidovicha sa 6-3, 6-1.

Srpski tenisač tako nastavlja put prema olimpijskom zlatu, jedinom nslovu koji mu nedostaje u karijeri u kojoj već ima 20 grand slam naslova. Ove je godine već osvojio Australian Open, Roland Garros i Wimbledon.

U četvrtfinalu Đoković će igrati protiv Japanca Keija Nishikorija.

Mektić i Pavić na terenu

11:12 - Nikola Mektić i Mate Pavić igraju za polufinale protiv domaćih uzdanica McLachlan – Nishikori. Hrvatski par osvojio je prvi set, a u drugom ih još ih dva gema dijeli do polufinala.

Matić se bori za broncu

10:10 - Džudašica Barbara Matić slavila je u epasažu protiv Talijanke Alice Bellandi te je izborila priliku za borbu za broncu. Više o meču pročitajte OVDJE.

Možemo do dvije medalje

9:36 - Prođu li Mektić i Pavić u polufinale Hrvatska je osigurala još jednu medalju jer su tamo već Čilić i Dodig. Njihov meč počinje u 11. Također Barbara Matić kroz repasaž (u 10 sati) protiv Talijanke Alice Bellandi može izboriti priliku za borbu za broncu.

Fantele desete

9:34 - Hrvatska posada u klasi 49er Mihovil i Šime Fantela zauzima desetu poziciju nakon četiri od predviđenih 12 plovova Olimpijskih igara.

Nakon jučerašnjeg sjajnog četvfrtog mjesta u premijernom plovu, braća Fantela su lošije jedrili u srijedu. U tri plova ubilježili su 14., sedmo i 12. mjesto što im donosi ukupno desetu poziciju s 23 negativna boda.

Vode Britanci Fletcher i Bithel sa sedam negativnih bodova ispred Španjolaca Botin de Chever/Lopez Marra (8) i Australaca Willa i Sama Phillipsa (12).

Šime je s Igorom Marenićem osvojio povijesno olimpijsko zlato u Riju u klasi 470, a sada s mlađim bratom Mihovilom pokušava postati prvi jedriličar sa zlatom u 470 i 49eru, tek tek treći s medaljama u tim klasama.

Jedrenje su domaćini Olimpijskih igara smjestili na maleni otok Enoshimu, koji je kopnom povezan s 400-metarskim mostom, a udaljen je 80-tak kilometara od Tokija.

Biles odustala od nastupa u višeboju

9:23 - Jedna od najboljih gimnastičarki svih vremena Amerikanka Simone Biles odustala je od nastupa u pojedinačnom višeboju na olimpijskim igrama u Tokiju.

Simone Biles povukla se iz pojedinačnog višeboja, dan nakon što je šokirala svijet povlačenjem iz ekipnog natjecanja na Olimpijskim igrama u Tokiju.

"Nakon daljnje medicinske procjene, Simone Biles se povukla iz pojedinačnog višeboja. Zdušno podržavamo Simoneinu odluku i pozdravljamo njezinu hrabru odluku dajući prednost zdravlju. Njezina hrabrost još jednom pokazuje zašto je mnogima uzor," objavila je Američka gimnastička federacija.

U izjavi se navodi kako će se dodatnim pregledima ocijeniti može li Biles nastupiti u finalu po spravama koje tek slijedi.

"Biles je donijela ovu odluku kako bi se mogla usredotočiti na svoje mentalno zdravlje", objavio je USA Gymnastics.

U utorak se 24-godišnja gimnastičarka povukla u ekipnom natjecanju nakon što je izvela samo jedan preskok.

"Ne vjerujem više sebi. Pokušala sam izaći za ekipu, no moram se usredotočiti na svoje mentalno zdravlje."

Glasnogovornik Međunarodnog olimpijskog odbora Mark Adams rekao je ranije kako MOO ima "veliko poštovanje i podršku" prema Biles.

Adams je rekao da je mentalno zdravlje i dalje veliki problem i da je to stvar na kojoj organizacija radi već neko vrijeme.

Kumovi u polufinalu

8:04 - Marin Čilić i Ivan Dodig plasirali su se u polufinale olimpijskog turnira muških parova nakon što su pobijedili Britanace Andyja Murrayja i Joea Salisburyja. Više o meču i idućim protivnicima pročitajte OVDJE.

Sinkovići u finalu

7:05 - Martin i Valent Sinković imat će priliku boriti se za zlato nakon što su se kao pobjednici druge kvalifikacijske skupine plasirali u finale, koje je na rasporedu je u četvrtak u 2.18 sati po hrvatskom vremenu.

U svojoj polufinalnoj utrci braća Sinković pobijedili su s vremenom 6:15.63, ostavivši iza sebe posadu Srbije s vremenom 6:17.47 i posadu Kanade s vremenom 6:19.15.

U drugoj skupini mjesto u finalu izborile su posade Rumunjske, Danske i Španjolske.

"Prošlo je polufinale i jako smo zadovoljni s utrkom. Bili su teški uvjeti, vjetar, vrućina, jako sunce, ali smo unatoč svemu dobro odradili. Kontrolirali smo utrku od početka do kraja tako da smo jako sretni," rekao je Valent Sinković.

Imali sve pod kontrolom

"Bila je to kontrolirana utrka od prvog do zadnjeg zaveslaja. Već nakon 200, 300 metara imali smo sve pod kontrolom imali. Sutra ćemo morati ići brže i jače, ali možemo mi to. Na kraju nismo dali sve od sebe što je dobro jer imamo još prostora. Zadovoljni smo s utrkom i jedva čekamo sutrašnje finale," dodao je Martin.

"Što se tiče finala, danas je stvarno bilo zanimljivih rezultata. U prvoj grupi je bilo neizvjesno do kraja, bila je zanimljiva utrka, iznenađujuće da Australci nisu uspjeli izboriti finale. U našoj skupini Nizozemci su uhvatili raka i isto ispali tako da sutra očekujemo zanimljivu utrku. Teško je reći tko nam je glavna konkurencija ovako na prvu, vjerojatno Rumunji, ali moramo odveslati još bolje i ići maksimalno od početka do kraja," poručio je Valent.

Matić poražena u četvrtfinalu

7:04 - Aktualna svjetska prvakinja džudašica Barbara Matić poražena je u četvrtfinlu kategorije do 70 kilograma na olimpijskim igrama u Tokiju od Austrijanke Michaelu Pollers.olimpijskih igara u Toku

Matić je poražena sa 0-1 nakon što je u prvom meču dana svladala Portugalku Barbaru Timo iponom.

Austrijanka je tako uzvratila Barbari za nedavni poraz u polufinalu svjetskog prvenstva.

Hrvatska džudašica još uvijek ima izglede za odličje kroz repesaž. U 10 sati borit će se protiv Talijanke Alice Bellandi. Pobijedi li je, čeka je meč za broncu.

