Hrvatski teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u polufinale teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju nakon što su u srijedu u četvrtfinalu eliminirali sa 6-3, 6-3 japansku kombinaciju Keija Nishikorija i Bena McLachlana.

Mektić i Pavić su se pobjedom u meču koji je trajao sat i osam minuta priključili Ivanu Dodigu i Marinu Čiliću koji su se ranije plasirali u polufinale, a kako su naši parovi na suprotnim stranama ždrijeba, hrvatski tenisa opet ima osiguranu jednu medalju nakon 13 godina čekanja.

Igraju s Amerima

"Imamo medalju, to je najvažnije. Onaj tko misli uzeti zlato mora pobijediti oba hrvatska para, a to će biti jako, jako teško. Bilo je teško protiv Japanaca, iako se rezultatski čini lako. Uspjeli smo brejknuti Nishokorija, nije da oni nisu imali šanse, ali smo opet bili dobro u zavšnicama, a to je nešto što nas kvalitetom izdvaja od ostalih parova", kazao je Pavić.

Mektić i Pavić u polufinalu čekaju Amerikanci Austin Krajicek i Tennys Sandgren.

"Ja sam već jednom gubio od tog para, iako možda na papiru ne izgledaju kao senzacionalan par. Znam da su jako dobri prijatelji , očito imaju kemiju i igraju dobro u Tokiju", izjavio je Mektić.

Hrvatsko finale?

Čilić i Dodig u polufinalu igraju s novozelandskim parom Michael Venus-Marcus Daniel. Hrvatski teniski par Ivan Dodig i Darija Jurak završili su u srijedu svoj nastup na turniru mješovitih parova na Olimpijskim igrama.

Bolji od njih su nakon sat i 38 minuta igre sa 5-7, 6-4, 11-9 bili Rusi Anastasia Pavljučenkova i Andrej Rubljev.

"Odlučivala je jedna lopta. Imali smo svoje šanse, pogotovu u drugm setu kod 2-1, nismo to iskoristili, a onda smo zbilja nesretno izgubili "tie-break". Rubljev je danas odigrao fenomenalno, nismo ništa mogli protiv njegovih bombi, a šanse na servis Pavljučenkove nismo koristili. Ovo je za mene bilo jako dobro iskustvo, upoznaš nove ljude, nove energiju, za svakog sportaša je stvarno velika stvar doći na Olimpijske igre", kazala je Darija Jurak.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.