Hrvatski par Marin Čilić i Ivan Dodig plasirali su se u polufinale parova na Olimpijskim igrama u Tokiju

Čilić i Dodig su pobijedili britanski par Andy Murray/Joe Salisbury s 4-6, 7-6 (2), 10-7 nakon dva sata i 15 minuta igre u Ariaki Centru.

Marin i Ivan došli su do polufinala preokretom nakon što su od Britanaca gubili 4-6, 2-4, no onda je hrvatski par ubacio u veću brzinu i kroz dva tie-breaka stigao do pobjede.

"Još nas mali korak dijeli od medalje. Ovo je bio jako jako težak meč jer su oni u strašnoj formi. Imali smo pogreške u igri, ali to je očekivano zbog velikog respekta. Vjerovali smo i kada smo gubili 0-1 u setovima i 2-4 u drugom, sve smo sami morali zaraditi jer nam Andy i Joe praktički ništa nisu dali. Da smo danas odigrali i mrvicu slabije, bili bi poraženi", kazao je kojemu su ovo četvrte olimpijske igre i prvo polufinale.

'Ne smijemo se opustiti'

U polufinalu Međugorci igraju s novozelandskim parom Michael Venus-Marcus Daniell, a plasman u polufinale još ne znači i medalju, budući da se na OI igra za brončano odličje.

"Novozelanđani su dugi niz godina igrači parova i siguno da su jako dobri. Ne smijemo se opustiti, moramo zadržati nivo igre koji smo imali u ova tri meča, a nekako mislim da ćemo za finale morati biti još bolji", kazao je Dodig.

Danas još igraju dva hrvatska para - Nikola Mektić i Mate Pavić, te Ivan Dodig i Darija Jurak u mješovitim parovima.

