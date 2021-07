Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u osminu finala olimpijskog turnira u Tokiju nakon što je u susretu 2. kola pobijedila treću tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku sa 6-4, 3-6, 7-6 (3).

Vekić je u prvom kolu nakon velike borbe dobila Dankinju Caroline Garciju sa 6-2, 6-7 (2), 6-3 nakon dva sata i 48 minuta borbe.

U drugom kolu ju je očekivala wimbledonska polufinalistica i treća tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka. Bila je to nova, velika drama, ali i nova pobjeda.

Ribarkina ju čeka

Nakon dva sata i 40 minuta Vekić je ostvarila veliku pobjedu izborivši plasman u osminu finala gdje je očekuje Kazahstanka Elena Ribakina protiv koje još nije igrala.

Nakon što je povela 1-0, Bjeloruskinja je već u drugoj igri imala dvije break lopte, no Vekić je obje spasila izjednačivši na 1-1. U četvrtom gemu je spasila još jednu break loptu, da bi u petoj igri oduzela servis trećoj tenisačici svijeta.

U idućoj igri Bjeloruskinja je imala čak četiri break lopte za izjednačenje, no Vekić je sve izvukla. Do kraja seta Bjeloruskinja je imala još dvije lopte za obrat, no hrvatska tenisačica je sjajnom igrom sve iobranila osvojivši set sa 6-4.

U drugom setu je Bjeloruskinja povela sa 3-0 uz jedan oduzeti servis i bila je to prednost koju više nije ispuštala.

Peti susret, četvrta Donnina pobjeda

Sabalenka je i na otvaranju trećeg seta načinila break i povela je 2-0. Donna se uspjela vratiti u osmoj igri izjednačivši na 4-4 nakon čega su obje tenisačice dobile svoje servise, pa je set, a time i meč razriješen u trinaestoj igri.

Vekić je u tie-breaku odigrala sjajno. Povela je 2-0, imala je 4-1, pa 5-2 i 6-2. Propustila je prvu meč loptu, ali ne i drugu.

Bit će to peti međusobni dvoboj Vekić i Sabalenke, prvi nakon 2019., a hrvatska tenisačica ima prednost od 4-1.

