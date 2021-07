Taekwondoašica Matea Jelić osigurala je prvu medalju za Hrvatsku na Olimpijskim igrama, 23-godišnja Kninjanka plasirala se u finale kategorije do 67 kilograma.

Suparnica članice TK Marjan iz Splita u finalu će od 14.30 sati po hrvatskom vremenu za suparnicu imati Britanku Lauren Williams. Bit će to dvoboj dvije posljednje europske prvakinje u ovoj kategoriji, Jelić je bila zlatna u Sofiji ove godine, a Williams prije tri godine u Kazanu.

Ovo je četvrta medalja za Hrvatsku u taekwondo, nakon bronci Sandre Šarić i Martine Zubčić u Pekingu te Lucije Zaninović u Londonu.

Tko je Matea Jelić?

Jelić je, inače, 23-godišnjakinja iz Knina, koja je karijeru započela u lokalnom klubu DIV. Taekwondoom se počela baviti u prvom razredu osnove škole, a prvo natjecanje koje je odradila bilo je u Kninu. Osvojila je 3. mjesto iako je izgubila prvu borbu.

Na kadetskom državnom prvenstvu osvojila je zlato i tada je započeo njezin put, koji će je dovesti do naslova svjetske juniorske prvakinje, a potom i naslova najbolje na Starom kontinentu.

"Moj san je onaj koji sanja svaki sportaš, a to je odlazak na Olimpijske igre", rekla je prije nekoliko godina i sve je to ostvarila. Pritom su joj najviše pomogli roditelji koji su uz nju bili kad je bilo najteže.

Prijeloman trenutak

A jedan od tih trenutaka dogodio se 2013. kada je na juniorskom Prvenstvu Hrvatske u Rijeci, doživjela tešku ozljedu. Nakon niza primljenih udaraca natekao joj je trbuh pa je njezina majka, zatražila da se borba zaustavi. U bolnici su joj ustanovili unutarnje krvarenje te je završila na dvije operacije nakon čega su joj rekli da sam se jedva izvukla.

Tijekom oporavka pak, potporu je dobila od velike Janice Kostelić.

"Prilično zabrinuta za moje stanje, mama je u jednom trenutku izašla iz bolnice i ugledala Janicu Kostelić. Prišla joj je i kazala da ima kćer koja je sportašica i koja leži u bolničkom krevetu i prolazi kroz teške trenutke. Zamolila ju je da uđe u bolnicu i u moju sobu i da me zagrli, da ojačam, da ne odustanem od sporta. I Janica je to doista i učinila. Pričala je, a ja sam plakala od sreće. Bio je to trenutak koji je u mom životu sve preokrenuo i ja sam sigurna da to s Janicom nije bila slučajnost jer pojavila se kada je meni bilo najgore. Te godine nisam otišla na juniorsko Prvenstvo Europe, ali sam već sljedeće godine postala svjetska juniorska prvakinja. Janica se toga možda i ne sjeća, no ja bih joj voljela zahvaliti na toj gesti, i to ću učiniti ako je sretnem, a želja mi je da i ja jednog dana mogu nekome biti takva inspiracija", rekla je nedavno za Večernji list i poručila kako su joj ciljevi biti olimpijska pobjednica i svjetska prvakinja.

Sport: Taekwondo

Rođena 23. prosinca 1997. u Kninu.

Klubovi: DIV (Knin), Marjan (Split).

Olimpijske igre Tokio 2020. - Srebro ili zlato

Europsko prvenstvo Montreux, Švicarska 2016. – ktg do 67 kg – brončana medalja

Europsko prvenstvo Bari, Italija 2019. – ktg do 67 kg – brončana medalja

Europsko prvenstvo Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2020. – ktg do 67 kg – srebrna medalja

Europsko prvenstvo Sofija, Bugarska 2021. – ktg do 67 kg – zlatna medalja

Mediteranske igre Tarragona 2018. – ktg do 67 kg – zlatna medalja

