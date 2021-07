Hvatski sportaši su u nedjelju 25. srpnja na Olimpijskim igrama u Tokiju nastupili u 10 sportova. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija očekivanom je uvjerljivom 23-7 (4-1, 6-3, 8-1, 5-2) pobjedom protiv Kazahstana započela svoj nastup u skupini B na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Veslač Damir Martin u samcu pobijedio je u svojoj četvrtfinalnoj skupini i plasirao se u polufinale Olimpijskih igara. Zatim, jedina hrvatska predstavnica u pojedinačnoj konkurenciji teniskog olimpijskog turnira, Osječanka Donna Vekić (WTA - 47.), plasirala se u drugo kolo pobjedom nad Francuskinjom Caroline Garcijom (WTA - 73.) 6-2, 6-7 (2), 6-3 ostvarenom nakon dva sata i 48 minuta borbe.

Marin Čilić i Ivan Dodig uvjerljivo su započeli svoj drugi olimpijski nastup u konkurenciji muških parova pobijedivši u prvom kolu Japance Tara Daniela i Yoshihita Nishioku sa 6-2, 6-4 za 69 minuta igre. Čilića i Dodiga u osmini finala čekaju Amerikanci Rajeev Ram i Frances Tiafoe.

Slalomaš na divljim vodama, kanuist Matija Marinić izborio je mjesto u polufinalu olimpijskog natjecanja s petim rezultatom u kvalifikacijama.

Prošao naš boksač

Luka Plantić se u nedjelju pobrinuo da malobrojno hrvatsko boksačko izaslanstvo nakon prvih nastupa zadrži stopostotan učinak, on je podijeljenom sudačkom odlukom (3-2) pobijedio Jordanca Odaija Riyada Adela Al Hindawija u dvoboju poluteške kategorije.

Strijelci Petar Gorša i Miran Maričić nisu se uspjeli plasirati u finale discipline zračna puška 10 metara. Jedriličarka Jelena Vorobjeva zauzima odlično treće mjesto u klasi Laser Radial nakon prva dva plova. Tonči Stipanović zauzeo je 15. mjesto u prvom plovu klase Laser na OI u Tokiju, dok je drugi plov otkazan zbog nedostatka vjetra.

Stolnotenisač Andrej Gaćina završio je svoj četvrti nastup na olimpijskim igrama u 2. kolu pojedinačne konkurencije, nakon što ga je pobijedio ljevoruki Francuz Emmanuel Lebasson s 4-0 (6, 8, 10, 11) za 38 minuta. Plivačica Ema Rajić (21) nije se plasirala u polufinale discipline 100 metara prsno, ona je u kvalifikacijama ostvarila 33. vrijeme s rezultatom 1:10.02 minuta. Polufinale joj je izmaklo za 3.06 sekundi.

Gimnastičarka Ana Đerek (21) nije izborila nastup u finalu po spravama na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Opširniji pregled dana

U skateboardingu je Japanac Yuto Horigome osvojio povijesno prvo olimpijsko zlato. Horigome je za svoj finalni nastup dobio ocjenu 37,18 što je bilo nedostižno za konkurente.

Hrvatski kanuist i veslač u polufinalu

Hrvatski kanutist Matija Marinić plasirao se u polufinale slaloma C-1 u kanuu na divljim vodama i u ponedjeljak ujutro borit će se za finale.

Polufinale je izborio i veslač Damir Martin, o čemu možete više pročitati OVDJE.

Gaćina ispao

Hrvatska je tako u pojedinačnoj konkurenciji ostala na jednom predstavniku. Tomislav Pucar će u ponedjeljak u 2. kolu igrati protiv iskusnog Slovenca Bojana Tokiča.

Murray i Barty se oprostili

Olimpijski pobjednik u Londonu i Riju, britanski tenisač Andy Murray neće se natjecati u 'singlu' u Tokiju jer se povukao na preporuku liječnika zbog problema s mišićem. Natjecat će se u paru s Joeom Salisburyjem.

Na Igrama više nema niti još jedna velike zvijede, prve tenisačice svijeta Ashleigh Bartykoja je izgubila u prvom kolu od Španjolke Sare Sorribes Tormo .

Vorobjeva iskoristila vjetar

Hrvatska jedriličarska reprezentativka Jelena Vorobjeva zauzima odlično treće mjesto u klasi Laser Radial nakon prva dva plova olimpijske regate održanih u nedjelju na regatnom polju kod Kamakure. Ruskinja koja jedri pod hrvatskom zastavom je u prvom plovu osvojila 11. mjesto, iako je do prvog okreta bila čak i vodeća, ali je jedreći 'u vjetar' izgubila poziciju i na kraju u cilj stigla kao 11.

U drugom plovu je Vorobjeva iskoristila povoljnije vjetrovite uvjete i drugim mjestom iza pobjednice Njemice Svenje Weger došla do treće pozicije u ukupnom redoslijedu s 13 bodova. Vodeća je Weger sa šest, a drugoplasirana je Dankinja Anne-Marie Rindom s 11 bodova.

Sljedeća dva plova su na rasporedu u ponedjeljak.

Velesila osvojila prvo zlato

Kineske skakačice Shi Tingmao i Wang Han uvjerljivo su osvojile naslov olimpijskih pobjednica u sinkroniziranim skokovima s daske 3m, a za svoju su izvedbu zaradile ukupnu ocjenu 326,40 bodova te tako svjetskoj velesili u ovom sportu donijele prvo od nesumnjivo niza zlatnih medalja koje će osvojiti u Tokiju.

Druge su bile Kanađanke Jennifer Abel i Melissa Citrini Beaulieu (300,78), a brončano odličje osvojile su Njemice Lena Hentschel i Tina Punzel (284,97).

Za Wang Han je ovo prvi olimpijski naslov, a Shi Tingmao je osvojila svoje treće olimpijsko zlato. Prije pet godina u Rio de Janeiru osvojila je naslove olimpijske pobjednice s daske (3m) u pojedinačnoj konkurenciji i sinkroniziranim skokovima.

Senzacionalni Tunižanin

Senzacija prvog finalnog dana plivačkih natjecanja na Olimpijskim igrama u Tokiju postao je 18-godišnji Tunižanin Ahmed Hafnaoui koji je osvojio zlatnu medalju na 400m slobodno, a prvi svjetski rekord postavila je australska štafeta 4x100m slobodno (3:29.69) poboljšavši svoje prijašnje najbolje vrijeme iz 2018. za 36 stotinki.

Mladi Tunižanin Ahmed Hafnaoui je u svom olimpijskom debiju šokirao predstavnike plivačkih velesila i u posljednjih 50 metara isplivao iz anonimnosti do naslova olimpijskog pobjednika (3:43.36). Do tada je u vodstvu bio Australac Jack McLoughlin, ali je u sjajnom finišu Hafnaoui plivajući u osmoj stazi ostavio 26-godišnjeg Australca samo sa srebrom (3:43.52). Broncu je osvojio Amerikanac Kieran Smith (3:43.94).

Đerek bez finala

Ana Đerek

Ovime je Đerek okončala nastup na svojim drugim Igrama.

Austrijanka oduševila

Austrijanka Anna Kiesenhofer (30) senzacionalna je olimpijska pobjednica u cestovnoj vožnji u biciklizmu na OI u Tokiju, ona je nakon 137 kilometara ciljem prošla 1:15 minuta ispred najveće favoritkinje Nizozemke Annemiek van Vleuten koja je osvojila srebro, odnosno 1:29 minuta ispred brončane Talijanke Elise Longo Borghini.

Kiesenhofer je do nedjelje pobijedila na samo tri utrke, sve tri na nacionalnim prvenstvima, dok je na svjetskim prvenstvima u ovoj disciplini nastupila samo jednom i zauzela 44. mjesto.

No, u Tokiju je Austrijanka profitirala od pasivne taktike favoritkinja koje su njoj, Izraelki Omar Shapiri i Poljakinji Anni Plichti dopustile da naprave preveliku prednost te prekasno krenule u lov. Kiesenhofer se na posljednjem usponu dana, na prijevoj Mikuni odvojila od Shapire i Plichte te sama krenula prema cilju. To se pokazalo ispravnim jer je glavna skupina uhvatila Shapriru i Plichtu pet kilometara prije cilja, dok je Kiesenhofer izdržala do kraja.

Donna ide dalje

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u drugo kolo. Izbacila je Francuskinju Caroline Garciju sa 6-2, 6-7(2), 6-3 nakon dva sata i 40 minuta.

U drugom kolu igrat će s trećom nositeljicom Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom.

Bit će to peti međusobni dvoboj Vekić i Sabalenke, prvi nakon 2019., a hrvatska tenisačica vodi u pobjedama 3-1.

Još jedan rekord

Amerikanac William Shaner osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u streljaštvu u disciplini zračna puška 10 metara na OI u Tokiju. Shaner je do zlata stigao s novim olimpijskim rekordom u finalu od 251.6 krugova, samo 0.7 manje pogodio je srebrni Kinez Sheng Lihao, dok je broncu osvojio još jedan Kinez Yang Haoran sa 229.4 pogodaka.

Zanimljivo je kako su zlatni i srebrni iznimno mladi, pogotovo za streljaštvo, Shaner ima 20, a Lihao samo 16 godina.

U ovoj disciplini nastupila su i dvojica hrvatskih predstavnika, Petar Gorša i Miran Maričić koji su "zapeli" u kvalifikacijama. Gorša je sa 625.6 kugova zauzeo 16. mjesto, a Maričić sa 625.0 krugova 25.

Kinez oduševio

Kinez Li Fabin osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u dizanju utega u kategoriji do 61 kilograma na OI u Tokiju.

Aktualni svjetski rekorder i svjetski prvak u ovoj kategoriji do zlata je stigao s olimpijskim rekordom od podignutih 313 kilograma. Srebro je osvojio indonežanski veteran Eko Yuli Irawan (32) sa 302 kilograma, njemu je ovo već četvrta olimpijska medalja, nakon srebra u Riju te bronci u Londonu i Pekingu, dok je do bronce stigao Kazahstanac Igor Son sa 294kg.

Čilić i Dodig idu dalje

Hrvatski teniski reprezentativci Marin Čilić i Ivan Dodig uvjerljivo su započeli svoj drugi olimpijski nastup u konkurenciji muških parova pobijedivši u prvom kolu tokijskog turnira Japance Tara Daniela i Yoshihita Nishioku sa 6-2, 6-4 za 69 minuta igre.

Čilić i Dodig su u prvom setu slomili servise japanskog para u trećem i sedmom gemu, a do odlučujući 'break' u drugom setu napravili su u petom gemu. Japanci su imali samo dvije prilike za 'break', obje u drugom gemu prvog seta.

Čilića i Dodiga u osmini finala tokijskog olimpijskog turnira čekaju Amerikanci Rajeev Ram i Frances Tiafoe koji su u prvom kolu izbacili šeste nositelje Ruse Karena Hačanova i Andreja Rubljova sa 6-7 (3), 7-6 (5), 12-10.

Barakude pomele Kazahstan

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija očekivanom je uvjerljivom 23-7 (4-1, 6-3, 8-1, 5-2) pobjedom protiv Kazahstana započela svoj nastup u skupini B na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Hrvastsku su predvodili Maro Joković s pet i Luka Bukić s četiri gola, dok je Srđan Vuksanović bio trostruki strijelac za Kazahstan.

Vekić odustala od parova

Hrvatska neće imati predstavnice u konkurenciji ženskih parova na olimpijskom turniru u Tokiju, jer je Donna Vekić nakon iscrpljujućeg meča i pobjede nad Caroline Garcijom u pojedinačnoj konkurenciji odustala od nastupa u kombinaciji s Darijom Jurak.

Ovu odluku je za službeni portal Hrvatskog teniskog saveza prokomentirala izbornica hrvatske reprezentacije Iva Majoli.

"Meč protiv Garcije bio je jako iscrpljujuć, trajao je dva sata i 50 minuta. Donna je osjetila probleme s koljenom, operiranim ranije ove godine, i nakon konzultacija s liječničkom službom odlučila je usredotočiti se samo na pojedinačno natjecanje. Pokušat će se čim bolje pripremiti za sljedeći meč koji će igrati protiv Bjeloruskinje Sabalenke, a uskoro ćemo vidjeti koje su nam opcije za mješovite parove", izjavila je Majoli.

Umjesto Vekić i Jurak su u turnir ušle Talijanke Sara Errani i Jasmine Paolini, a igrat će protiv Amerikanki Nicole Melichar i Alison Riske.

Stipanović na 15. mjestu

Hrvatski jedriličar Tonči Stipanović zauzeo je 15. mjesto u prvom plovu klase Laser na OI u Tokiju, dok je drugi plov otkazan zbog nedostatka vjetra. Stipanović na japanskom otoku Enoshima, 80-tak kilometara daleko od Tokija gdje je olimpijsko selo i marina jedriličara, brani srebro iz Rija.

No, početak nije bio sjajan, Tonči je startao kao 15., a dokraja nije uspio popraviti svoju poziciju na regatnom polju Kamakura. Prvi plov je najbolje odvozio Francuz Jean Baptiste Bernaz ispred Finca Karle Tappera i Norvežanina Hermanna Tomasgaarda.

U drugom plovu je Stipanović odlično startao, ali je regata ubrzo prekinuta zbog vrlo slabog vjetra i nadolazeće tropske oluje Nepartak, koja bi u sljedeća dva dana mogla posve poremetiti jedriličarski program.

Rajić nije prošla

Hrvatska plivačica Ema Rajić (21) nije se plasirala u polufinale discipline 100 metara prsno na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Rajić je u kvalifikacijama ostvarila 33. vrijeme s rezultatom 1:10.02 minuta, što je za čak 1.85 sekundi slabije od njezina osobnog rekorda kojega je postavila prošle godine, a 1.42 sekunde slabije od najboljeg vremena koje je plivala ove godine.

Polufinale joj je izmaklo za 3.06 sekundi.

Najbolja u kvalifikacijama bila je Južnoafrikanka Tatjana Schoenmaker s novim olimpijskim rekordom od 1:04.82.

Plantić jedva do sljedećeg kola

Luka Plantić se u nedjelju pobrinuo da malobrojno hrvatsko boksačko izaslanstvo nakon prvih nastupa zadrži stopostotan učinak na Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje je podijeljenom sudačkom odlukom (3-2) pobijedio Jordanca Odaija Riyada Adela Al Hindawija u dvoboju poluteške kategorije.

Plantić se tako pridružio Nikolini Ćaćić u drugom kolu boksačkog olimpijskog turnira, ali na bitno drugačiji način.

Hrvatski boksač je bio suzdržaniji u prvoj rundi koju su suci bodovali (2-3) u korist jordanskog borca. U drugoj rundi je Al Hindawi više čekao prilike za protunapade i pokušavao držati Plantića na distanci, ali su suci nagradili Plantićevu veću aktivnost (3-2).

U trećoj rundi, pogotovo pred kraj borbe, borcima je ponestajalo snage što je utjecalo na preciznost i snagu udaraca. Plantić je ponovno bio agresivniji i možda je upravo taj dojam presudio.

Naime, ruski i alžirski bodovni suci su sve tri runde dali prednost Plantiću, Marokanac i Korejac su na isti način bodovali borbu u korist jordanskog boksača, a prevagnuo je argentinski sudac koji je prvu rundu dao Al Hindawiju, a drugu i treću hrvatskom borcu koji je zahvaljujući tome dobio priliku nastaviti put prema olimpijskom odličju.

Na tom ga putu u srijedu, 28. srpnja, u 13.12 sati po srednjoeuropskom vremenu čeka 26-godišnji Meksikanac Rogelio Romero Torres koji je bio slobodan u prvom kolu.