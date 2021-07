Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija očekivanom je uvjerljivom 23-7 (4-1, 6-3, 8-1, 5-2) pobjedom protiv Kazahstana započela svoj nastup u skupini B na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Hrvastsku su predvodili Maro Joković s pet i Luka Bukić s četiri gola, dok je Srđan Vuksanović bio trostruki strijelac za Kazahstan.

Protiv nedoraslog suparnika Hrvatska je ozbiljno krenula u dvoboj i pogocima Jokovića, Bukića, Fatovića i Garcije povela sa 4-0. Prvi pogodak Kazahstan je postigao 22 sekunde prije kraja prve četvrtine.

Potpuna dominacija

Jedino ravnopravno razdoblje u utakmici bilo je početkom druge četvrtine kada su Kazahstanci neko vrijeme uspjevali igrati gol za gol. No, to je trajalo samo do rezultata 6-3, a zatim se Hrvatska ponovno odvojila.

Treća i četvrta četvrtina protekle su u potpunoj dominaciji Hrvatske koja je na kraju stigla i do 16 pogodaka prednosti.

U 2. kolu Hrvatska će u utorak od 12.50 sati igrati protiv Australije.

UŽIVO (od 12.50)

Olimpijske igre u Tokiju, vaterpolo

Hrvatska - Kazahstan 23:7

_____________________________

UŽIVO

Kraj utakmice.

8' - Hrvatska nije iskoristila zadnji napad.

7' - GOL! Macan zabija s lijeve strane iskosa. sada su zabili svi osim Andre Bušlje i vratara Bijača.

7' - Čisti zicer sada promašuju Kazahstanci.

7' - Bijač maestralno brani Šakenovu peterac.

6' - GOL! Vuksanović zabija sedmi gol za svoju momčad.

5' - GOL! Maro Joković zabija svoj peti gol i on je najbolji strijelac utakmice.

5' - Troši još jedan napad Hrvatska. Malo su smirili tempo nema potrebe više da se juri i troši snaga.

4' - Tucak sada zove minutu predaha.

4' - Kazahstanci troše napad, Bijač skida, ali u nastavku Hrvatska olako gubi loptu.

3' - GOL! Fatović zabija iz kontre, to mu je najjače oružje i tu je jedan od najboljih na svijetu.

3' - Novo isključenje za Hrvatsku. Kazahstan opet nema rješenja za obranu Hrvatske.

2' - GOL! Obradović zabija s peterca. Ovo je 20. gol danas.

2' - GOL! Kumanov gađa s distance i malu mrežicu i pogađa. Bukić je isključen i neće više igrati.

1' - GOL! Miloš zabija skroz s desne strane iskosa.

1' - Miloš promašuje s metar i pol, brani mu vratar jedan na jedan situaciju.

1' - Počela je posljednja dionica utakmice.

Kraj treće četvrtine.

8' - GOL! Vukičević povećava prednost Hrvatske.

8' - GOL! Vrlić zabija svoj treći gol.

6' - GOL! Vuksanović je žabicom prevario Bijača.

6' - GOL! Obradović zabija s distance. Imamo čak 12 golova prednosti.

5' - GOL! Joković iz blizine u bliži kut.

5' - Ništa ne ulazi Kazahstancima, nemaju baš neke pozicije za šut zahvaljujući sjajnoj igri u obrani Hrvatske.

4' - Jak presing radi Bušlje, troše Kazahstanci loptu i kreće novi napad.

3' - GOL! Joković gotovo s centra zabija, ovo je za sada najljepši gol na utakmici.

2' - Garcia promašuje s metra udaljenosti, vratar mu je skinuo.

2' - GOL! Garcia zabija sada, a Kazahstanci moraju zvati timeout jer se raspadaju.

1' - GOL! I još jednom Vrlić zabija i to nakon sjajne kontre Garcije.

1' - GOL! Vrlić sjajno iz okreta zabija.

1' - Počela je treća četvrtina.

Poluvrijeme.

8' - GOL! Sjajna kontra Hrvatske i Fatović zabija za šest golova prednosti.

8' - Opet brani Bijač, ovo mu je šesta već.

7' - Sjajno brani Bijač pokušaj Šakenova.

7' - GOL! Maro Joković zabija s peterca.

6' - GOL! Malo nesreće, lopta se odbila od Vukičevića i prevarila Bijača.

5' - GOL! Bukić s velike distance za visokih 8:3. Ovo mu je već peti gol danas.

4' - GOL! Bukić! Kakva majstorija, neobranjivo je to bilo.

3' - GOL! Šakenov smanjuje, sada se nisu mogli obraniti.

3' - Bukić je pogodio stativu, a onda je Bijač u nastavku akcije sjajno skinuo šut kazahstanskom igraču.

2' - GOL! Obradović! Fantastičan precizan udarac i prethodno sjajna akcija za veliko vodstvo.

2' - GOL! Šakenov zabija za smanjenje, ali s igračem više su igrali Kazahstanci.

2' - GOL! Bukić zabija drugi gol danas, Hrvatska je imala igrača više i to se iskoristilo.

1' - Počela je druga četvrtina.

Kraj prve četvrtine.

8' - GOL! Šmider je zabio prvi gol za Kazahstan.

8' - GOL! Garcija zabija nakon prekrasne kontre Hrvatske.

7' - Fantastična obrana Bijača, skinuo im je zicera s metra udaljenosti. Kazahstanci nisu iskoristili niti dva igrača više.

7' - Kazahstanci čak ne mogu iskoristiti niti igrača više. Sjajna igra Hrvatske u obrani.

6' - GOL! Fatović je zabio s peterca, Hrvatska dominira i razbija Kazahstance.

6' - GOL! Bukić je snažno opalio i pogodio, Hrvatska uvjerljivo vodi.

5' - Maestralna obrana Bijača, Vuksanović je tukao iz daljine.

4' - Lončar sada promašuje čisti zicer.

3' - GOL! Marko Joković zabija za vodstvo Hrvatske

1' - Počela je utakmica. Do lopte je prva doplivala naša reprezentacija.

-----------------------------------

U nedjelju u 12.50 sati po hrvatskom, a 19.50 po japanskom vremenu, hrvatska vaterpolska reprezentacija započinje svoj sedmi nastup na olimpijskim igrama, a prvi protivnik je Kazahstan.

"U nedjelju očekujemo početak olimpijskog turnira. Vrijeme dosadašnjeg boravka u Tokiju iskoristili smo za zajedničke sparing treninge s reprezentacijom Italije na kojem smo popravili detalje koji su nedostajali. U turnir ulazimo maksimalno motivirani i spremni. Smatram da smo odradili odlične pripreme. Ukoliko sutra ozbiljno uđemo u utakmicu reprezentacija Kazahstana nam ne bi smjela stvoriti veći problem", najavio je Mile Smodlaka, pomoćni trener reprezentacije.



U petak su "Barakude" sudjelovale u svečanoj procesiji otvaranja Olimpijskih igara, točnije četvorica debitanata među Barakudama kojima su ovo prve Olimpijske igre, a to su Ivan Marcelić, Loren Fatović, Ante Vukičević i Lovre Miloš.



"Već smo nekoliko dana u Japanu, prilagodili smo se vremenskoj razlici. Sada jedva čekamo da turnir započne. Na papiru jesu slabija momčad, no nama je apsolutno svejedno tko je preko puta nas, mi želimo svaku utakmicu odigrati svom snagom, kao da je finalna. Želimo pobjedu pa ne sumnjam da će tako biti i sutra", rekao je branič Marko Macan.