Tko je pobjednik prvog dana NFL Drafta?

Prvi dan NFL Drafta donio je niz iznenađenja, velikih poteza i odvažnih odluka, no jedno ime posebno se istaknulo — Jacksonville Jaguarsi. Iako su Tennesse Titansi sa svojim prvim pickom odabrali Quarterbacka Cam Warda, početak drafta zasjenila je informacija za zamjenu. Uprava Jaguarsa povukla je jedan od najagresivnijih poteza večeri, kada je zamijenila za drugi odabir u draftu koji je bio u vlasništvu Cleveland Brownsa za svoj 5 odabir ove godine i dodatne pickove od kojih je najvrjedniji njihov odabir iduće godine u prvoj rundi. Sve to kako bi došli do jednog od najuzbudljivijih talenata generacije — osvajača Heismanove nagrade, Travisa Huntera, koji dominira kao dvostruka prijetnja na pozicijama wide receivera i cornerbacka.

New York Giantsi nisu štedjeli u prvoj rundi. Kao treći pick odabrali su Abdul Cartera, eksplozivnog defensive enda sa sveučilišta Penn State. No tu nisu stali – ponovno su se uključili u prvu rundu putem tradea s Houstonom i iskoristili priliku za izbor Jaxsona Darta, quarterbacka koji bi u svojoj prvoj sezoni trebao učiti iza iskusnog Russella Wilsona.

Las Vegas Raidersi odlučili su se za najboljeg running backa na draftu – Ashtona Jeantyja, čime su dodatno učvrstili ofenzivnu snagu momčadi.

Najveće iznenađenje večeri bio je – neizbor Shedeura Sandersa. Sin legendarnog Deiona “Prime” Sandersa, Shedeur je bio među favoritima za prvi dan drafta, no unatoč velikim očekivanjima, njegovo ime nije pročitano. Mladi quarterback sada će čekati drugu ili treću rundu i novu priliku za ulazak u NFL.

