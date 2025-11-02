Novi skandal Torcide u Koprivnici: Zbog sramotnog skandiranja klubu 'zaradili' žestoku kaznu

Na utakmici u 12. kolu HNL-a Hajduka i Slaven Belupa dogodio se novi incident navijačke skupine Torcida na gostovanju u Koprivnici.

Tijekom prvog poluvremena navijači Hajduka podigli su poruku za vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani nakon 34 godine na Ovčari.

Nakon lijepe geste za vukovarskog heroja, u 38. minuti navijači Torcide svom su klubu, kako je za očekivati, osigurali kaznu skandiranjem pozdrava "za dom spremni".

Kao i mnogo puta do sada, očekuje se da će disciplinska komisija HNS-a Hajduku izreći novčanu kaznu prema Disciplinskom pravilniku.

Podsjetimo, Hajduk i Slaven Belupo odigrali su nulu u 12. kolu SHNL-a. Bijeli su u 96. i 98. minuti imali šansu za pobjedu, koju nisu iskoristili, a iako bez pobjede, Hajduk si je osigurao povratak na vrh ljestvice osvojenim bodom protiv Slaven Belupa.

