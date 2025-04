Zvonimir Boban u Dinamu je pun pogodak, a jednu stvar neće dopustiti

Zvonimir Boban vratio se u Dinamo i to je povijesna vijest. U ponedjeljak su čelnici zagrebačkog kluba objavili kako će Boban od 1. lipnja i službeno postati novi predsjednik Uprave Dinama, a prema saznanjima koje imamo, obnašat će i funkciju sportskog direktora. Zvonimir Manenica postat će šef financija. Samo, to za sportskog direktora uzmite sa zadrškom jer informacija nije službena...

Već je preuzeo konce u svoje ruke

Boban će do službenog početka svog mandata dolaziti u Maksimir, analizirati stanje, tražiti načine kako poboljšati sportski sektor u klubu, a Dinamo nema sportski odbor i sportski sektor u Dinamu šepa. Boban je već preuzeo konce u svoje ruke, on ne želi biti samo pasivni promatrač do trenutka početka posla nego se odmah bacio na posao. Presretan je Zvone što se vratio u klub svog života.

Njemu je najbitnije da je Dinamo sad pravi, naš i narodni, gradski, građanski i zagrebački Dinamo, a s navijačima kakve Dinamo ima, sve je moguće. Dinamo je sad zdravi klub, a sve što se ove sezone događa Dinamu u rezultatskom smislu, pa i strukturalnom su normalni procesi prve sezone. Koliko god i njemu i svima koji vole Dinamo teško što su zagrebački plavi, ti dečki pravi, na trećoj poziciji 7 kola do kraja SuperSport HNL-a, sa -6 bodova u odnosu na drugoplasirani Hajduk i -7 bodova zaostatka za prvoplasiranom Rijekom, mjesta očaju nema. Kao što Dinamov slogan glasi - Nema predaje!

Prošlu subotu Dinamo je pobijedio Osijek, rival je remizirao s Lokomotivom, pa zašto ne vjerovati u čuda. Na kraju krajeva, Zvonimir Boban je dokaz da se čuda događaju. Dinamo je još u igri za naslov prvaka, iako ne ovisi o sebi nego i o drugima. Zamislite samo filmsku priču da Dinamo ipak na kraju uzme titulu. Zvone se vratio, Dinamo ima najjači roster i do kraja dobije sve utakmice, konkurenti kiksaju i naslov opet sleti u Zagreb. S Bobanom je sve moguće, dosanjali smo taj trenutak, dosanjali smo demokratski Dinamo i prave dinamovce u klubu, zašto ne bi dosanjali i titulu prvaka. Iako, kako je to Zvone rekao...

Boban za RTL: 'Meni je sve počelo u plavom, teklo u plavom, živi se u plavom'

"Meni je sve počelo u plavom, teklo u plavom, živi se u plavom, tako da moja zadnja nogometna stanica bi trebala završiti u plavom, odnosno u Dinamu. Nadam se da će tako biti, ali vidjet ćemo kako će se stvari posložit. Ne može Dinamo uvijek biti perfektan, ne može Dinamo uvijek biti najsjajniji, ne može uvijek biti najbajniji, ne može samo pobjeđivati. Bitno da je klub naš", kazao je Zvonimir Boban u ekskluzivnom razgovoru za RTL Danas našem Marku Vargeku prošlog tjedna. S tim intervjuom počeo je Bobanov povratak u Dinamo. Zvonimir Manenica, Velimir Zajec i Izvršni odbor kluba napravili su epski potez što su Bobanu omogućili dolazak u klub na funkciju koju je htio. Manenica se odlučio maknuti s pozicije predsjednika Uprave samo zbog Bobana koji je htio samo na rukovodeću funkciju i ne želi sportskog direktora stranca.

Hoće li se Bišćan vratiti u Dinamo?

S Bobanom Dinamo u Upravi kluba kao glavnom operativnom tijelu sada ima čovjeka koji nogomet ima u malom prstu, koji vuče sve konce, kojima posjeduje iskustvo i ima brojne kontakte. Što se tiče trenera, Sandro Perković ostaje do kraja sezone, a novi trener stiže tek na ljeto. Tko zna, možda se na poziciju glavnog trenera prve momčadi vrati i Igor Bišćan. Nije tajna da ga Zajec i ekipa žele ponovno vidjeti u Dinamu.

Dinamova Akademija posebno u fokusu

Dinamova Akademija je u silaznoj putanji, a to će Bobanu posebno biti u fokusu. Tražit će napredak i razvoj, ne rezultat. U Dinamu će se raditi više i bolje, a okupit će se s ljudima koji žele biti sto posto unutra i koji znaju posao. Za one koji se neće uklapati u njegovu viziju u Dinamu neće biti mjesta. S Bobanom nema šale, njegova će u Maksimiru biti zadnja dok god je u klubu, nikom neće dozvoliti da mu se miješa u posao, ali bit će otvoren za suradnju i drugačija mišljenja. S tim nitko ne bi trebao imati problema jer nečija mora biti zadnja, a prirodno je da to bude Bobanova jer ima 100 puta više nogometnog staža nego članovi Dinamove Uprave i Izvršnog odbora zajedno, znanja i iskustva.

Zvonimir Boban ime koje odzvanja nogometnim legendama, ne samo u Hrvatskoj već i diljem svijeta. Boban je bio više od nogometaša. On je simbol, vođa i vizionar, čija karijera obuhvaća blistave igračke dane, ali i utjecajne uloge u najvišim tijelima svjetskog nogometa. Njegov put, obilježen strašću, domoljubljem i beskompromisnim stavom, vodio ga je od skromnih početaka do statusa ikone.

S 19. godina postao najmlađi kapetan Dinama u povijesti

Nogometni put Zvonimira Bobana započeo je u NK Mračaju iz Runovića, gdje ga je otac Marinko svakodnevno vodio na treninge. Iako je s bratom Draženom trebao karijeru nastaviti u Hajduku, procjena tadašnjih stručnjaka bila je pogrešna. Obitelj se 1983. seli u Zagreb, a Zvonimir uskoro pronalazi svoj dom u Dinamu.

Za prvu momčad Dinama debitirao je u sezoni 1985./86., a s tek 19 godina postao je najmlađi kapetan u povijesti kluba. U šest sezona za "Plave" odigrao je preko stotinu utakmica (izvori navode 109 ili 121 nastup), postigavši 45 golova. Njegova privrženost klubu i domoljublje kulminirali su 13. svibnja 1990. na utakmici protiv Crvene zvezde. U jeku navijačkih nereda i intervencije tadašnje milicije, Boban je stao u obranu Dinamovih navijača, legendarnim skokom na milicajca. Taj čin donio mu je suspenziju i spriječio nastup na Svjetskom prvenstvu 1990. u Italiji, ali ga je urezao u kolektivno pamćenje kao simbol otpora. CNN je tu utakmicu kasnije proglasio jednom od pet koje su promijenile svijet.

Velika karijera

Godine 1991., Boban prelazi iz Dinama u Milan za tada astronomskih 12 milijuna dolara. Nakon sezone na posudbi u Bariju (1991./92.), Boban započinje svoju desetogodišnju eru na San Siru (1992.-2001.). Postao je standardni prvotimac, jedno vrijeme i kapetan, te ključni igrač generacije koja je dominirala talijanskim i europskim nogometom. S Milanom je Boban osvojio četiri naslova prvaka Italije (Scudetta), tri talijanska Superkupa, Ligu prvaka 1994. (igrao finale i 1995.) te Europski superkup 1994. godine. Odigrao je 251 utakmicu i postigao 30 golova, a navijači Rossonera proglasili su ga najboljim stranim igračem u povijesti kluba. Karijeru je kratko završio u španjolskoj Celti Vigo 2001. godine, raskinuši ugovor na vlastiti zahtjev kada je shvatio da ne može pružiti svoj maksimum. Njegov veličanstveni oproštaj od nogometa održan je na Maksimiru 7. listopada 2002., okupivši brojne nogometne zvijezde.

Njegova himna nije bila Hej, Slaveni, nego Lijepa naša!

Bobanova reprezentativna priča započela je u dresu Jugoslavije, propale države koja nije bila njegova, jer Bobanova država uvijek i zauvijek je Hrvatska, himna Hej Slaveni nije bila njegova nego samo Lijepa naša. Upravo je tako Zvone svojedobno objasnio i ljudima približio svoje domoljublje.

Bio je, doduše, ključni igrač mlade reprezentacije (U-20) koja je 1987. osvojila Svjetsko prvenstvo u Čileu, gdje je proglašen drugim najboljim igračem turnira, iza svog velikog prijatelja Roberta Prosinečkog i realizirao odlučujući jedanaesterac u finalu.

Prvi nastup za voljenu Hrvatsku zabilježio je 22. prosinca 1990. protiv Rumunjske. Kao kapetan, predvodio je "Vatrene" na njihovom prvom velikom natjecanju, Euru 1996. u Engleskoj. Vrhunac reprezentativne karijere dosegao je na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, gdje je Hrvatska osvojila povijesnu brončanu medalju.Za Hrvatsku je odigrao 51 utakmicu i postigao 12 golova, a posljednji nastup imao je 1999. protiv Francuske.

Veliki utjecaj u nogometnom svijetu

Nakon završetka igračke karijere, Boban se nije udaljio od nogometa, ali se posvetio i obrazovanju. Diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2004. godine s temom "Kršćanstvo u Rimskom carstvu". Bio je predsjednik uprave Sportskih novosti, pisao kolumne za prestižnu La Gazzetta dello Sport i godinama radio kao cijenjeni stručni komentator i analitičar na Sky Sport Italia.

Njegov utjecaj proširio se i na nogometnu administraciju. Od 2016. do 2019. bio je zamjenik glavnog tajnika FIFA-e, blisko surađujući s predsjednikom Giannijem Infantinom. Fokusirao se na razvoj igre i organizaciju natjecanja te odigrao ključnu ulogu u uvođenju VAR tehnologije. Iz FIFA-e odlazi kako bi preuzeo funkciju sportskog direktora u svom voljenom AC Milanu (lipanj 2019. - ožujak 2020.), gdje je s Paolom Maldinijem postavio temelje momčadi koja će kasnije osvojiti Scudetto. Nakon razlaza s Milanom zbog neslaganja s klupskom politikom, u travnju 2021. postaje prvi čovjek na novoj funkciji "Chief of Football" u UEFA-i, kao bliski suradnik predsjednika Aleksandera Čeferina. Tu funkciju napušta početkom 2024. zbog neslaganja s Čeferinovim potezima.

Zvonimir Boban jedna je od najkarizmatičnijih i najutjecajnijih figura hrvatskog nogometa. Njegova karijera, od legendarnog kapetana do visokog dužnosnika i sada povratnika u Maksimir s velikim ambicijama, svjedoči o dubokoj povezanosti s igrom koju je toliko zadužio. Njegov povratak u Dinamo otvara novo poglavlje, kako za njega, tako i za klub u kojem je započeo svoj zvjezdani put i koji mu je u srcu. Više nego ijedan drugi!

