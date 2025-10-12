Zvijezda Orlova intervjuom šokirala Srbiju

Nakon šokantnog poraza Srbije od Albanije (0:1) u Leskovcu, Dušan Vlahović nije skrivao razočaranje.

Kako prenosi B92, reakcija najveće zvijezde reprezentacije Srbije odjeknula je regijom. Vlahović je bez uvijanja priznao da je rezultat “realnost” stanja srpske reprezentacije u ovom trenutku.

'Nije lako... Ovo mi je najteži poraz otkako sam u reprezentaciji. Vjerujem da i ostali momci osjećaju isto. Težak dan, teško veče, nema se što mnogo reći,' rekao je Vlahović novinarima nakon utakmice. 'Morali smo pobijediti, ali nismo uspjeli', nastavio je.

Upitan o atmosferi na stadionu, napadač Juventusa je odgovorio:

'Fokusirali smo se na teren. Kad igraš, rijetko čuješ što se događa oko tebe. Znali smo da ovu utakmicu moramo dobiti po svaku cijenu, ali nismo uspjeli. Idemo dalje – u Andoru. Bit će teško, ali moramo se oporaviti i pobijediti.”

Vlahović je bio među najopasnijima na terenu, no nije uspio iskoristiti dvije velike prilike:

'Znam, imao sam dvije šanse i najviše bih volio da sam zabio gol. Žao mi je, rekao sam to i u svlačionici. Htio sam najbolje, ali nisam uspio. Trebao sam pogoditi u prvom poluvremenu – sve bi bilo drukčije, ali to sada više ništa ne mijenja.'

'Ovo je realnost našeg nogometa'

Na pitanje o općoj atmosferi i kriznom ozračju koje prati reprezentaciju posljednjih mjeseci, Vlahović je odgovorio mirno, ali jasno:

'Nismo igrali dobro, nismo pobjeđivali. Poraz od Engleske bio je težak i razumljivo je da su ljudi nezadovoljni. Ali, ako pogledamo minutažu naših igrača u klubovima, ovo je realnost. Idemo dalje, moramo ostati zajedno. Imamo dobar kolektiv, mladu ekipu i momke koji se još prilagođavaju. Neće biti lako, ali borit ćemo se.'

'Neke stvari trebaju ostati u svlačionici'

Njegov suigrač Filip Kostić ranije je rekao da su igrači u svlačionici otvoreno izrekli sve što imaju jedni drugima.

Na to se Vlahović kratko osvrnuo:

“Da, sve smo rekli, ali najbolje je da to ostane među nama. Uvijek polazim od sebe – mogao sam bolje, morao sam bolje. Meni je najteže, ali idemo dalje. U nogometu se sve brzo mijenja, već za tri dana igramo novu utakmicu i moramo biti spremni.”

Srbija će u utorak gostovati u Andori, u utakmici koja bi mogla odlučiti njezinu sudbinu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

