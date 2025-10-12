POZNAT KRIVAC /

Srpski mediji ne štede svoje nakon fijaska u Leskovcu: Reakcije pljušte sa svih strana!

Foto: Pedja Milosavljevic/starsport/shutterstock Editorial/profimedia

Naslovi su jasni, ton zajednički – kritika i razočaranje preplavili su srpske sportske redakcije.

12.10.2025.
9:37
Sportski.net
Ako se po jutru dan poznaje, onda će fijasko Srbije usred Leskovca još dugo odjekivati. Dragan Stojković Piksi više nije izbornik, a dok Nogometni savez Srbije traži njegova nasljednika, domaći mediji žestoko su se obrušili na reprezentaciju nakon poraza od Albanije (0:1).

Podsjetimo, radilo se o izuzetno važnom susretu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., koji je mnogima bio svojevrsno “doigravanje za Ameriku”. No, umjesto trijumfa i nade, Srbija je doživjela jedan od najtežih poraza u novijoj povijesti, a reakcije medija bile su – bez milosti.

Kurir je naslovio: 'Srbija doživjela jedan od najtežih poraza u povijesti: Piksi, vrijeme je!” te dodao: “Daleko je Amerika – Srbija ostala s minimalnim šansama za plasman.'

Portal Mondo nije bio blaži: 'Srbija ne ide na Svjetsko prvenstvo 2026: Dva puta do baraža, a mi nijednom – ispred je i San Marino!' i 'Albanija šokirala Srbiju, Piksi odlazi! Agonija traje, Svjetsko prvenstvo sve dalje.'

S druge strane, Blic je ponudio nešto drukčiji ton, okrenut budućnosti: 'Izgubljeni junak srpskog nogometa: Veljko Paunović nas je 2015. popeo na krov svijeta s istim igračima koji su i sada tu – samo on može pomoći Srbiji.”

U drugom članku dodaju: 'Budućnost je svijetla bez Piksija: Jedan otac je dobro naučio sina kako se igra za Srbiju.”

Naslovi su jasni, ton zajednički – kritika i razočaranje preplavili su srpske sportske redakcije.

Na kraju, Blic zaključuje: “Katastrofa! Orlovi nikad dalje od Mundijala! Evo kako izgleda tablica naše skupine nakon poraza od Albanije.”

Jedno je, međutim, svima jasno – krivac je pronađen!

