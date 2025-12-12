FREEMAIL
Raków zakomplicirao situaciju Štimcu: Sve se rješava pod Bijelim brijegom

Foto: Krzysztof Porebski/zuma Press/profimedia

Momčad Igora Štimca je unatoč nekoliko zrelih prilika ostao bez pogotka

12.12.2025.
8:26
Hina
Krzysztof Porebski/zuma Press/profimedia
Nogometaši Zrinjskog iz Mostara izgubili su sa 0-1 na gostovanju kod poljskog Rakówa iz Częstochowe u 5. kolu Konferencijske lige, pa bodove za prolaz dalje moraju tražiti u Mostaru u posljednjem kolu protiv bečkog Rapida jer su sada na 26. mjestu ljestvice. 

Jedini pogodak postigao je Jonatan Braut Brunes iz jedanaesterca u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena.

Momčad Igora Štimca je unatoč nekoliko zrelih prilika ostao bez pogotka, no njegova organizirana igra bila je vidljiv odgovor na pritisak Rakowa, koji je dominirao posjedom i inicijativom tijekom većeg dijela susreta. 

Na trenutačnoj ljestvici Konferencijske lige, Zrinjski se nalazi na 26. poziciji s osvojenih šest bodova iz pet odigranih utakmica, dok je Raków na trećem mjestu sa 11 bodova.

U posljednjem, 6. kolu, Zrinjski će na domaćem terenu dočekati bečki Rapid u utakmici koja bi mogla odlučiti o njegovoj konačnoj poziciji u skupini i eventualnim europskim ambicijama u nastavku natjecanja. Utakmica je zakazana za 18. prosinca 2025. na stadionu Pod Bijelim Brijegom u Mostaru. 

Zrinjski MostarIgor štimacKonferencijska Liga
Raków zakomplicirao situaciju Štimcu: Sve se rješava pod Bijelim brijegom