Stručnjak za Hajduk otkrio što mu treba da dođe do naslova prvaka: 'Gattuso opravdava sredstva'

Hajduk dugo nije bio ovako blizu naslovu prvaka, praktički otkad ga je zadnji puta i osvojio 2005. Osam bodova prije kraja imaju bod prednosti ispred drugoplasirane Rijeke te osam više od najomraženijeg rivala, Dinama. Bijeli imaju priliku kakvu nisu imali posljednjih 20 godina, ali to isto tako može biti i jedna 'slabost' ove momčadi. Činjenica je da je Hajduk u neistraženom teritoriju. Pred sam kraj prvenstva on je taj kojeg treba ganjati, on je lider, on je meta.

Može li momčad izdržati takav pritisak? Prednost pred Rijekom je mala, a priliku da ju poveća u direktnom ogledu imat će tek u pretposljednjem kolu. Moglo bi se reći kako mu je raspored sklon budući da ima još nekoliko utakmica protiv "manjih momčadi" prije susreta s ostalim članovima Velike Četvorke, ali danas više nema slabih utakmica ni sigurnih pobjeda.

Složit će se s tim i legendarni igrač i nogometaš Hajduka, Zoran Vulić koji nam je u kratkom telefonskom razgovoru otkrio što treba Hajduku do kraja sezone kako bi sačuvao prvo mjesto i napokon došao do toliko željenog naslova prvaka. Dotaknuli smo se i drugoplasirane Rijeke te Dinama čija forma u posljednje vrijeme samo prati ostatak očajne sezone zagrebačkog kluba.

Kako komentirate igru i rezultat Hajduka protiv Slaven Belupa?

Malo me iznenadilo kad sam vidio 'score' Hajduka, mislio sam da je gori protiv Slaven Belupa. U moje vrijeme kad sam bio trener, Slaven je uvijek davao dobre glavobolje i bilo bi ga teško dobiti gore, pogotovo u Koprivnici. Mislim da da je ovaj Hajduk još jedanput pokazao svoje lice da igra na rezultat. Klasika, zabije gol i onda se dobro zatvori i čeka nekakvu šansu iz polukontre i kontre. Mislim da je to recept danas Hajduku koji prolazi na svakoj utakmici. Da li je to Šibenik, da li je to Dinamo ili je to neka druga momčad? Mislim da rijetko kad ćemo vidjeti Hajduka koji će koji će zabiti četiri ili pet golova, ali ćemo vidjeti Hajduka koji je nakon gola koji je napravio jednu kvalitetnu tvrđavu koju je teško probiti i to da sada zbilja ide onako kako svi mi svi navijači koji patimo 20 godina moram reći da patimo… Ne smeta nam. Dapače, neki ide ovako do kraja.

S obzirom na stanje na tablici i zaostatak Dinama za Hajdukom i Rijekom, mislite li da će posljednji Jadranski derbi sezone odlučivati o prvenstvu?

Kako sada stvari stoje, hoce! Ali ima puno utakmica. Gledajte, i jedna i druga momčad protiv takozvanih malih momčadi gube bodove. Mislim da da je ovo velika pobjeda Rijeke u Kranjčevićevoj i dobiti Lokomotivu koja, i ona je malo uzdrmana nakon smjene trenera i sve Ali, ali ovaj mislim da, onako što bih ja rekao, Rijeka je dobila na hajdučki način. Nije to bila neka utakmica. Bog zna šta, ali, ali rezultat opravdava sredstva i to je to.

Čini se da je Rijeci, koja igra kontraški nogomet, lakše igrati protiv Hajduka ili Dinama nego ovih "slabijih" momčadi.

Danas u hrvatskom nogometu, svaka ekipa se muči protiv takvih ekipa. Znači, došla je tolika izjednačenost ili ne znam kako bih ja to drukčije nazvao. Gledajte, Hajduk se muči protiv Šibenika s igračem više, tako da i Šibenik laganini dobije Osijek. Eto, Istra laganini dobije Dinamo. Znači mislim da su momčadi dosta izjednačene i da na takozvanim, iako ja više mislim da nema malih utakmica jer to je sve jedan drugome do uha. Rijeka je, doduše, sa Šibenikom igrala kući igrala neriješeno. Opet vam to govori, s Goricom igrala neriješeno pa izgubila od Istre kući 1:0, tako da to vam govorim u jednoj nekakvoj izjednačenosti ili ne znam još jedanput. Ne bih htio nikoga uvrijediti. Mislim da da je naš nogomet malo pao u kvaliteti, ali jednostavno to se događa danas da ne možete ići u Šibenik i reći da ste pobijedili u utakmici, iako je Šibenik zadnji. Ili protiv Gorice koja je predzadnja? Prema tome, mislim da ovaj treba svaku utakmicu shvatiti kao finale. Mislim da to dobro ide i Hajduku i Rijeci da sada i guraju prema naprijed. Imaju kikseva, ali najmanje kikseva, a puno manje nego, ako ćemo tako zvati neka velika četvorka Osijek i Dinamo. O Osijeku nećemo pričati koji je koji je zbilja, dno dna.

Gattuso je prije nekog vremena pričao o 12 finala za Hajduk, zasad mu dobro ide. Izgleda da igra samo na rezultat?

A to je talijanski nogomet. Nije to Gattuso, to vam je manje više svaki talijanski trener. To je njima u DNK u njihovom kodu. Znači rijetko kojeg talijanskog trenera ćete vidjeti da zabije nekome četiri pet golova? To može možda Ancelotti s Real Madridom jer ima ove tri zvijeri ispred, ali kad pogledate, to je sve i dalje, ne samo u nas, nego to je sve 1:0 - 2:1. Tvrd nogomet, kontraški nogomet i nogomet koji se igra za rezultat. To su Talijani svjetski prvaci. Prema tome, Gattusa smo doveli zato da nam napravi rezultat, a nismo mu rekli da napravi lijepu igru, nego rezultat. Prema tome, mislim da čovjek opravdava sredstva i to je to u ovom trenutku.

Po vašem mišljenju, zadnjih osam kola do kraja, što treba Hajduku da zadrži prvo mjesto na tablici?

Pa Hajduku trebaju samo domaće pobjede. A tu još nije, osim ako ćemo gledati taj kup, još nije izgubio utakmicu. Prema tome, Hajduk drži sve u svojim nogama. Znači sve ovisi o Hajduku. Njemu dolazi i Rijeka i Dinamo, on ide ranjenom Osijeku. Ali ono što smo prije pričali, neće nijedna utakmica biti laka. Neće mu biti lako ni protiv Gorice ni protiv Varaždina ni sada protiv Lokomotive. Tako da Hajduk mora gledati utakmicu po utakmicu. Svaka utakmica je finale i ovako nek pobjeđuje 1:0 mi ćemo biti zadovoljni.

