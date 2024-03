Zoran Vulić tvrdi kako je dobro što po prvi put u povijesti strani suci sude derbi Hajduka i Dinama. Pozdravlja tu odluku HNS-a, ali i navodi kako to "malo govori o hrvatskim sucima više nego o svemu ostalom"...

Bivši višestruki trener Bijelih (vodio prvu momčad ozbiljno tri puta, uletio dva), nekadašnji elitni igrač Hajduka, otkrio nam je kako je za njega to pozitivno jer se to događa u, primjerice, Grčkoj...

"Nije to ništa neuobičajeno. Pozdravljam to, Europska unija je, suci mogu suditi odakle hoće. I to je to", rekao nam je u utorak poslijepodne Zoran Vulić koji se kao legenda Hajduka, navijač splitskih bilih u duši, splitsko dite, nada pobjedi svog kluba, prvenstveno u derbiju, ali naravno i u Kupu. Iako...

"Moramo reći kako niti Dinamo niti Hajduk nisu u nekoj blstavoj formi. Mislim da ova utakmica može dobro doći Rijeci, što ja ne bih volio normalno radi Hajduka, ali Hajduku opet s pobjedom tinja nada u HNL-u. Normalno, nakon subotnje utakmice Hajduk ima još tu Kup derbi utakmicu isto s Dinamom, pa nakon toga dolazi derbi na Rujevici protiv Rijeke. Mislim da tu moraš pokazati snagu i kvalitetu, ući odlučno, ne kalklulirati jer tu više nema kalkulacija. Jednostavno, moraš ići na pobjedu u svakoj sljedećoj utakmici, tako se postaviti, odigrati muški i neće biti problema".

Dani Dinama u Splitu, od 28. ožujka do 3. travnja, i nisu neki mamac za Vulića. Nije baš impesioniran. Njemu je derbi u subotu najvažniji. Ići će Zoran na oba derbija, ali najvažnije za Hajduk je ovaj sraz u subotu.

"Glavni događaj Hajduka i Dinama je u subotu. To je najvažnije događanje", naglašava nam Zoran Vulić, a na naše pitanje - drži li Mislav Karoglan čvrsto uzde prve momčadi Hajduka u ovom presudnom trenutku kad igraju dva derbija u 4 dana, od toga prvenstveni izrazito bitan. Samo nam je kratko rekao:

"To trebate pitati njega", završio je Zoran Vulić.