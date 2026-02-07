FREEMAIL
TALENTIRANI NAPADAČ /

Mamić u HNL-u pronašao još jedno pojačanje: Igrač Osijeka na posudbi u Sarajevu

Mamić u HNL-u pronašao još jedno pojačanje: Igrač Osijeka na posudbi u Sarajevu
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Živković je za reprezentaciju do 19 godina zabio pet golova u 19 nastupa, dok je za Osijek ove sezone odigrao 10 utakmica bez učinka

7.2.2026.
11:26
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Preslagivanju u Osijeku nema kraja. Nakon brojnih dolazaka "klub s Drave" je odradio još jedan odlazak te je mladog talenta Filipa Živkovića poslao na posudbu u Sarajevo.

Mladi hrvatski reprezentativac do 19 godina tako će se pridružiti brojnim talentiranim Hrvatima koji su svoj razvoj potražili u susjednoj Bosni i Hercegovini. Ove je sezone Živković za Osijek odigrao deset utakmica, a može pokriti pozicije ofenzivnog veznjaka i desnog krila. Za Osijek je dosad odigrao 49 utakmica, a u Sarajevu će ga dočekati prava HNL kolonija. Ondje su već od ranije Ivan Banić, Slavko Bralić i Stefan Ristovski, dok su od ove zime ondje i Luka Menalo te Jovan Ivanišević.

Trener Sarajeva također ima veliko HNL iskustvo, budući da na klupi "Bordo" tima sjedi Mario Cvitanović, a iskustva ima i "projektant novog Sarajeva", osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić.

POGLEDAJTE VIDEO: Svaka sekunda donosi povijesnu priliku: Olimpijski duh zahvatio i hrvatske sportaše

