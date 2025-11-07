Novi gradonačelnik New Yorka ne skriva nogometnu strast: Dioničar kluba u kojem igra Hrvat

Izbori u New Yorku ovih su dana jedna od glavnih svjetskih tema, a pobjedom Zohrana Mamdanija, socijalističkog političara i demokrata ugandskog podrijetla, američka je metropola dobila najmlađeg gradonačelnika od 1892. godine. No, osim političke karijere i ideoloških stavova, Mamdani je svjetsku pažnju privukao i nogometom.

Naime, ovaj 33-godišnji političar, poznat kao veliki navijač londonskog Arsenala, otkrio je kako je još 2012. godine postao dioničar španjolskog prvoligaša Real Ovieda, kluba u kojem danas igra i povremeni hrvatski reprezentativac Josip Brekalo.

Kako je sve počelo: Tweet koji je postao povijest

Mamdani je prije trinaest godina, tada 21-godišnji student, objavio na društvenim mrežama poruku koja je danas ponovno postala viralna:

“Upravo sam kupio dionicu Real Ovieda. Jesam li možda prvi dioničar iz Mainea?”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Poruku je poslao britanskom novinaru Sidu Loweju, tadašnjem dopisniku lista The Guardian i velikom navijaču Ovieda. Upravo je Lowe pokrenuo globalnu kampanju za spas ovog španjolskog kluba, koji je 2012. bio pred bankrotom.

Tada se dogodio povijesni trenutak jer zahvaljujući kampanji u kojoj je sudjelovalo više od 40.000 ljudi iz 125 zemalja svijeta, Real Oviedo je preživio, a kasnije ga je otkupio Carlos Slim i njegov Grupo Carso.

Lowe se ovih dana prisjetio tog trenutka uz dozu humora:

“Sjećam se te poruke, ali mu nikada nisam odgovorio. Sad mi je stvarno neugodno,” našalio se novinar na svom X profilu.

Nogomet kao zajednička poveznica svijeta

Mamdani, koji se rodio u Ugandi i u New York doselio kao dijete, ističe da je nogomet za njega simbol globalnog jedinstva.

Poznat po društvenom angažmanu, otvoreno je govorio o borbi protiv rasne i ekonomske nejednakosti, a sada kao gradonačelnik New Yorka planira povezati zajednice “kroz sport, kulturu i solidarnost”..

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna senzacija: Klub Kurilovec, koji igra u četvrtoj ligi, izbacio prvoligaša