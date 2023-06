Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije zlatko Dalić održao je konferenciju za medije dan nakon pobjede nad Nizozemskom (4:2) i plasmanom u finale Lige nacija, gdje će vatreni odmjeriti snage s pobjednikom drugog polufinala koje Italija i Španjolska igraju u četvrtak navečer.

Vatreni su do pobjede stigli u dramatičnom susretu i nakon produžetaka, a izbornik Dalić na presici nije skrivao sreću nastupom svojih igrača, ali i nezadovoljstvo suđenjem glavnog suca Istvana Kovacsa.

Tijekom utakmice je Dalić bio jako napet i protestiro na Kovacseve odluke, pa su mu dan nakon utakmice novinari na presici rekli da ne pamte kada je bio takav.

"Bili ste i vi vjerojatno nervozni. Sudac je sudio jako loše. Četvrti sudac ga pita koliko je minuta nadoknade na kraju prvog dijela, on kaže ništa. I onda nadoknadi dvije minute. Na kraju uhvati pištaljku da će suditi kraj, ali Nizozemci prime loptu i spusti je. Vidio sam da to radi namjerno. Hrvatska mora imati respekt kod UEFA-e i borim se za to", poručio je Dalić.