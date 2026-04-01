Zlatko Dalić obratio se naciji nakon poraza od Brazila i sumnjivog penala

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić poručio je na pressici u Orlandu kako je poraz od Brazila 1-3 jutros po našem vremenu, u pripremnoj utakmici za SP u Sjevernoj Americi, posljedica nekoliko pogrešaka njegove momčadi, iako je zadovoljan igrom u drugom poluvremenu, kada su Vatreni imali više posjeda i kontrolu nad utakmicom.

"Čestitam Brazilu na pobjedi. Igrali smo prvo poluvrijeme organizirano i kompaktno, no zbog naših grešaka su nam stvorili dvije-tri prilike kada je (Dominik) Livaković spašavao. U drugom poluvremenu smo bili bolji, imali smo loptu i bili opasniji“, izjavio je Dalić.

Naglasio je izbornik kako su dvije ključne pogreške usmjerile utakmicu. Primljeni pogodak u završnici prvog dijela za 0-1 te skrivljeni jedanaesterac odmah nakon hrvatskog izjednačenja.

"Takve greške moramo ispraviti uoči Svjetskog prvenstva“, rekao je izbornik.

Istaknuo je i da je drugo poluvrijeme donijelo pozitivne pomake u igri njegove momčadi.

"Drugo poluvrijeme je bilo dobro, s čuvanjem lopte i našim posjedom. No, protiv ovakvih protivnika moraš svaku šansu iskoristiti i ne raditi greške. Unatoč porazu, bilo je puno dobrih stvari“, izjavio je.

Govoreći o spornom jedanaestercu dosuđenom u završnici susreta, Dalić smatra kako je Brazilac iskoristio situaciju.

"Bila je to dugačka lopta koja je prošla, tu moramo bolje reagirati. Brazilski igrač pametno je izbacio nogu, iskusno je iznudio penal, izbacio je svoju lijevu nogu i pao. Ovo nam je dobra škola“, napomenuo je Dalić.

Hrvatska je ovim porazom zaključila pripreme u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je prethodno svladala Kolumbiju 2-1, te se vraća u Europu.

"Možemo biti zadovoljni. Ovo je bila dobra priprema za Svjetsko prvenstvo. Dali smo priliku svim igračima prema planu, a i 'dobili' jednog mladog igrača kao što je Luka Vušković“, zaključio je Dalić.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši Vatreni: 'Svijet sad drugačije gleda na Hrvatsku. Mi smo brend, velesila'