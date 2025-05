Zidane se naklonio Modriću, pazite kakvu mu je poruku poslao

Legendarni Francuz Zinedine Zidane poslao je na društvenim mrežama emotivnu poruku Luki Modriću koji je prošloga tjedna objavio da odlazi iz Real Madrida nakon 13 godina.

Modrić i Zinedine Zidane surađivali su u Real Madridu u razdoblju kada je Zidane bio glavni trener, i to u dva navrata, prvi mandat trajao je od siječnja 2016. do svibnja 2018., a drugi od ožujka 2019. do svibnja 2021. U tih ukupno četiri i pol godine zajedno su osvojili 11 trofeja, od čega tri Lige prvaka, dvije La Lige, sva španjolska Superkupa, dva UEFA Superkupa i dva Svjetska klupska prvanstva.

Zinedine Zidane često je isticao koliko cijeni Luku Modrića, nazivajući ga jednim od najvažnijih igrača svoje momčadi – zbog njegove tehničke kvalitete, pregleda igre i neumornog rada, i s loptom i bez nje.

"Sretan sam što sam ukrstio put s tobom i što smo zajedno proživijeli ove trenutke. Kakav si ti nogometaš!", napisao je Zidane uz fotografiju s Lukom.

