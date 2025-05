Ancelotti dobio isti tretman kao Modrić, nije mogao sakriti emocije: 'Završit ću samo s ovime'

Real je u posljednjem kolu La lige na svom stadionu svladao Real Sociedad 2-0, a u središtu pozornosti bio je hrvatski reprezentativac Luka Modrić kojemu je to bila posljednja utakmica za Real na kultnom Santiago Bernabeu jer ovoga ljeta, nakon Svjetskog klupskog prvenstva, odlazi iz "Kraljevskog kluba".

Klub napušta i trener Carlo Ancelotti, ali nešto ranije, odmah na kraju sezone i preuzet će kormilo reprezentacije Brazila.

Ova je utakmica bila posljednja za obojicu na Santiago Bernabeuu, a upriličen im je i poseban oproštaj. Momčad Reala ih je pozdravila tako da ih je bacala u zrak.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

"Mislim da danas nije tako lako govoriti. Bila mi je čast i zadovoljstvo trenirati ovaj klub, ovu momčad. Prvo, želio bih zahvaliti svom dragom predsjedniku, Florentinu Pérezu. Bilo je to prekrasno iskustvo, hvala vam na ovim trenucima. Bilo je prekrasno proživjeti to s vama. To je nezaboravna priča. Nitko ne može zaboraviti Benzemin hat-trick protiv PSG-a, niti Rodrygova dva gola protiv Manchester Cityja, niti Modrićevu asistenciju. Nitko ne može zaboraviti Joseluova dva gola. Niti ja mogu zaboraviti svaki dan koji sam ovdje proveo. I završit ću samo s Hala Madrid. Volim vas sve svim srcem", rekao je Ancelotti.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

"Trenutak koji nisam želio je stigao. Jako je teško. Na kraju sam ovdje najmanje plakao… ali kada sam dolazio na stadion, u svlačionicu… bilo mi je teško. Ljubav navijača je moj najveći trofej, najvažnija stvar. Čuvat ću to zauvijek. Ne plačite jer je gotovo, smiješite se jer se dogodilo", poručio je Modrić.

