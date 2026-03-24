Sve je jasno! Zinedine Zidane dogovorio posao s jednom od najboljih reprezentacija svijeta

Nakon godina nagađanja, saga je napokon pri kraju, Zinedine Zidane dogovorio je preuzimanje francuske reprezentacije i trebao bi sjesti na klupu nakon Svjetskog prvenstva 2026.

Naslijedit će Didiera Deschampsa, koji odlazi nakon čak 14 godina obilježenih velikim uspjesima, uključujući svjetski naslov 2018. i finale 2022. godine.

Zidane je bez trenerskog angažmana još od odlaska iz Real Madrid 2021., svjesno odbijajući brojne ponude. Spominjali su se Manchester United, Juventus, pa čak i reprezentacije poput SAD-a i Brazila, ali njegov fokus bio je samo jedan.

Usmeni dogovor već postoji, a preostalo je još definirati detalje oko stručnog stožera. Time će Francuska dobiti izbornika koji je već ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener, i započeti novu, dugo očekivanu eru.

