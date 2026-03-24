FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IŠČEKIVANJU JE KRAJ /

Sve je jasno! Zinedine Zidane dogovorio posao s jednom od najboljih reprezentacija svijeta

×
Foto: Ivan Lackovic

Usmeni dogovor već postoji

24.3.2026.
8:36
Sportski.net
Ivan Lackovic
VOYO logo
Nakon godina nagađanja, saga je napokon pri kraju, Zinedine Zidane dogovorio je preuzimanje francuske reprezentacije i trebao bi sjesti na klupu nakon Svjetskog prvenstva 2026.

Naslijedit će Didiera Deschampsa, koji odlazi nakon čak 14 godina obilježenih velikim uspjesima, uključujući svjetski naslov 2018. i finale 2022. godine.

Zidane je bez trenerskog angažmana još od odlaska iz Real Madrid 2021., svjesno odbijajući brojne ponude. Spominjali su se Manchester United, Juventus, pa čak i reprezentacije poput SAD-a i Brazila, ali njegov fokus bio je samo jedan.

Usmeni dogovor već postoji, a preostalo je još definirati detalje oko stručnog stožera. Time će Francuska dobiti izbornika koji je već ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener, i započeti novu, dugo očekivanu eru.

POGLEDAJTE VIDEO: Zidane trenira s Tricolorima

Zinedine ZidaneFrancuska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
