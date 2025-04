Sopić briljirao nakon prvog poraza s novim klubom

Nakon dvije uvodne pobjede na klupi Widzewa iz Lodza, Željko Sopić osjetio je gorčinu poraza u trećem nastupu na klupi poljskog prvoligaša. Njegova momčad ovoga je vikenda putovala u Kielce, gdje je ostala bez bodova protiv Korone, koja je slavila s 2-1 u utakmici 28. kola nacionalnog prvenstva.

Dvoboj je bio izjednačen većim dijelom susreta, no domaćin je prvi pronašao put do mreže sredinom drugog poluvremena, nakon čega su gosti brzo poravnali preko Shehua. No, sve nade Widzewa u nastavak pozitivne serije ugasile su se desetak minuta prije kraja, kad je Dalmau donio novi pogodak Koroni i ujedno zaključio priču.

Nakon susreta, Sopić nije tražio izgovore. Umjesto toga, otvoreno je prokomentirao razloge poraza, ističući da je fizička razlika bila ključna.

"Čestitam Koroni na pobjedi koju su ostvarili jer su imali prednost u kilogramima i centimetrima. Znali smo i prije utakmice da domaćini imaju dobre prekide i to je presudilo rezultatu. Međutim, nemam pritužbi na svoje igrače. Nezadovoljni smo jer se uvijek želimo boriti za pobjedu", poručio je hrvatski strateg putem klupskih kanala.

Otkako je sredinom ožujka stigao na čelo kluba, Sopić je započeo svoju poljsku avanturu s dva slavlja – protiv Piasta i Lechije – no treća prepreka pokazala se previsokom. Unatoč porazu, njegova momčad i dalje drži stabilnu poziciju u sredini ljestvice. Nakon 28 utakmica, Widzew ima 36 osvojenih bodova što ih trenutno smješta na deseto mjesto u ukupnom poretku Ekstraklase.

Sljedeći izazov za Sopićev sastav bit će prilika za iskupljenje i povratak na pobjednički kolosijek - trener nastavlja svoj rad na stabilizaciji i unaprjeđenju igre Widzewa u završnici sezone.