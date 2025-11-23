FREEMAIL
Željko Sopić opet izdominirao izjavom nakon utakmice: 'Kao da smo im dali bonove...'

Željko Sopić opet izdominirao izjavom nakon utakmice: 'Kao da smo im dali bonove...'
Foto: David Jerkovic/pixsell

Na pitanje o mogućoj ranijoj zamjeni Petrusenka nije želio konkretno odgovoriti

23.11.2025.
19:33
Sportski.net
David Jerkovic/pixsell
Osijek i Lokomotiva odigrali su 1:1 u predzadnjem susretu 14. kola SHNL-a. Gosti su poveli u završnici prvog dijela nakon što je Marko Pajač realizirao jedanaesterac, a Osijek je s igračem manje do boda stigao u 78. minuti pogotkom Luke Jelenića. Ovim remijem Osijek je bodovno izjednačen s Vukovarom, ali ostaje iznad posljednjeg mjesta zahvaljujući boljoj gol-razlici, dok je Lokomotiva sada šesta.

Domaćin je u težak položaj doveden već u 28. minuti kada je Oleksandr Petrusenko dobio drugi žuti karton zbog prekršaja na Antoliću. Sopić je odmah morao reagirati pa je iz igre izvukao Shopova i pojačao obranu Cvijanovićem.

Trener Osijeka bio je zadovoljan reakcijom momčadi:

"Čestitam igračima, bacali su se na glavu i zaslužili ovaj bod. Rekao sam im da puste glazbu u svlačionici. Malenica nas je spašavao, ali tako je kad igraš s igračem manje od 25. minute. U ovoj situaciji svaki bod je ogroman."

Sve o Osijeku pratite na portalu Net.hr!

Na pitanje o mogućoj ranijoj zamjeni Petrusenka nije želio konkretno odgovoriti, a zaključio je slikovito:

"Da ne uvrijedim nikoga iz Lokomotive, imali bismo puno veće šanse za tri boda da smo ostali 11 na 11. Kao da smo podijelili neke bonove, poklonili im igrača više i penal."

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić je novi trener Osijeka!

