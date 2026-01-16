Željezničar potvrdio sastanak s Edinom Džekom, navijači u deliriju

Nogometni klub Željezničar iz Sarajeva jutros je na svojem službenom Instagram profilu objavio vijest koja je zapalila društvene mreže i izazvala euforiju među navijačima. Klub je potvrdio da je održan sastanak s legendarnim bosanskohercegovačkim nogometašem Edinom Džekom, pokrenuvši lavinu nagađanja o mogućem povratku "Bosanskog dijamanta" u matični klub.

Sastanak koji budi nadu

U kratkoj, ali sadržajnoj objavi, vodstvo kluba s Grbavice informiralo je javnost o susretu s jednim od najvećih igrača u povijesti bosanskohercegovačkog nogometa. "Tom prilikom razgovarano je o budućim planovima i strateškom razvoju Kluba, kao i o potencijalnim oblicima saradnje sa Edinom Džekom", stoji u objavi popraćenoj fotografijom nasmijanog Džeke na tribinama. Ovim potezom klub je potvrdio glasine koje su kružile posljednjih dana i dao navijačima razlog za optimizam. Iz kluba su također naglasili kako će sve daljnje korake komunicirati pravovremeno i transparentno, pozivajući medije da sve informacije provjeravaju izravno kod njih.

Ovaj sastanak dolazi u vrlo važnom trenutku za Željezničar. Nakon turbulentnog razdoblja, klub je krajem 2025. godine dobio novu upravu na čelu s poduzetnikom Saninom Mirvićem, a na klupu je sjeo novi trener, Slaviša Stojanović. S nizom novih igrača i jasnom ambicijom da se vrate u vrh bosanskohercegovačkog nogometa, razgovori s igračem Džekinog kalibra i utjecaja signaliziraju ozbiljne namjere nove uprave. Mogućnost da se Džeko, makar i u savjetodavnoj ulozi, priključi projektu obnove kluba u kojem je započeo svoju impresivnu karijeru, predstavljao bi ogroman poticaj za cijelu zajednicu okupljenu oko "Plavih".

Navijači između euforije i opreza

Kao što se i očekivalo, objava je u svega nekoliko sati prikupila tisuće reakcija. Mnogi navijači su u komentarima izrazili oduševljenje i nadu u Džekin povratak na teren. "Kad mi srce ne stade, što radite", "Hajde babuka, vakat je" i "Kontam gotovo, potpisao", samo su neki od komentara koji svjedoče o emotivnom šoku i uzbuđenju koje je vijest izazvala. Ipak, dio navijača pristupio je vijesti s dozom opreza. Jedan od komentara ističe kako je Džekin PR tim već ranije demantirao mogućnost igračkog transfera, ali je potvrdio da se razgovara o drugim oblicima suradnje.

Posebno se istaknuo promišljen komentar koji upozorava na ogroman pritisak koji bi Džekin povratak donio. "Mač s dvije oštrice bio bi dolazak Edina Džeke... Nakon samo dvije ili tri loše utakmice, vrlo brzo bi se pojavila ona naša standardna, krkanska kultura psovki i prozivanja. A to je nešto što Džeko nikada ne smije doživjeti", napisao je jedan navijač, podsjećajući na ogroman ugled koji Džeko uživa u svijetu.

Iako igrački transfer u ovom trenutku možda i nije realna opcija, sama činjenica da su klub i Edin Džeko sjeli za isti stol potvrđuje da postoji obostrana želja za suradnjom. Bilo da se radi o ulozi igrača, savjetnika, ambasadora, povratak legende na Grbavicu bio bi povijesni trenutak. Navijači će s nestrpljenjem iščekivati daljnje vijesti, nadajući se da će "Bosanski dijamant" ponovno postati dio svoje prve nogometne ljubavi.

