Trese se regija: Edin Džeko u Zagrebu dogovara transfer koji mnogi iščekuju
Za dva mjeseca će napuniti 40 godina, ali pokazao je da još ima ulja u svijeći
Edin Džeko ne proživljava najljepše dane karijere u Fiorentini, ali svakako ne želi završiti karijeru i sada bi se mogao ostvariti san brojnih navijača sarajevskog Željezničara.
Naime, kako piše SportSport bosanskohercegovački Dijamant nalazi se u Zagrebu gdje s predsjednikom Upravnog odbora Željezničara Nijazom Brkovićem dogovara dolazak na Grbavicu, u Željezničar gdje je i počeo svoju karijeru. Tada nije odigrao puno utakmica i brzo je preselio u češke Teplice, još 2005., a potom ga je transfer u Wolfsburg lansirao u elitu.
