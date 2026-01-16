Trese se regija: Edin Džeko u Zagrebu dogovara transfer koji mnogi iščekuju

Edin Džeko ne proživljava najljepše dane karijere u Fiorentini, ali svakako ne želi završiti karijeru i sada bi se mogao ostvariti san brojnih navijača sarajevskog Željezničara.

Naime, kako piše SportSport bosanskohercegovački Dijamant nalazi se u Zagrebu gdje s predsjednikom Upravnog odbora Željezničara Nijazom Brkovićem dogovara dolazak na Grbavicu, u Željezničar gdje je i počeo svoju karijeru. Tada nije odigrao puno utakmica i brzo je preselio u češke Teplice, još 2005., a potom ga je transfer u Wolfsburg lansirao u elitu.

Navijači Željezničara već duže zazivaju povratak, a sad je on itekako moguć. Kako piše spomenuti izvor, sastanak je prošao dobro i Džekin dolazak na Grbavicu više nije samo san. Za dva mjeseca će napuniti 40 godina, ali pokazao je da još ima ulja u svijeći.

