FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE JE BLIŽE /

Trese se regija: Edin Džeko u Zagrebu dogovara transfer koji mnogi iščekuju

Trese se regija: Edin Džeko u Zagrebu dogovara transfer koji mnogi iščekuju
×
Foto: Armin Durgut/pixsell

Za dva mjeseca će napuniti 40 godina, ali pokazao je da još ima ulja u svijeći

16.1.2026.
8:24
Sportski.net
Armin Durgut/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Edin Džeko ne proživljava najljepše dane karijere u Fiorentini, ali svakako ne želi završiti karijeru i sada bi se mogao ostvariti san brojnih navijača sarajevskog Željezničara.

Naime, kako piše SportSport bosanskohercegovački Dijamant nalazi se u Zagrebu gdje s predsjednikom Upravnog odbora Željezničara Nijazom Brkovićem dogovara dolazak na Grbavicu, u Željezničar gdje je i počeo svoju karijeru. Tada nije odigrao puno utakmica i brzo je preselio u češke Teplice, još 2005., a potom ga je transfer u Wolfsburg lansirao u elitu. 

Sve o Edinu Džeki čitajte na portalu Net.hr. 

Navijači Željezničara već duže zazivaju povratak, a sad je on itekako moguć. Kako piše spomenuti izvor, sastanak je prošao dobro i Džekin dolazak na Grbavicu više nije samo san. Za dva mjeseca će napuniti 40 godina, ali pokazao je da još ima ulja u svijeći.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni odabrali dom za vrijeme trajanja SP-a: Delegacija je obišla osam kampova

Edin DžekoFiorentinaželjezničar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVE JE BLIŽE /
Trese se regija: Edin Džeko u Zagrebu dogovara transfer koji mnogi iščekuju